Лев XIV: пора накормить мир, а не кормить его обещаниями

30 июня Лев XIV направил послание участникам 44-й сессии Конференции ФАО, поблагодарив организацию за поиск ответов в борьбе с голодом.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Корень проблемы – не в нехватке ресурсов, а в отказе делиться с другими. Цитируя Евангелие (Мф 14,13-21), Папа напомнил, что настоящее чудо умножение хлеба совершается благодаря щедрости. Мир производит достаточно продуктов, чтобы накормить всех, но всё же предпочитает накапливать, воевать и спекулировать. Сегодня, отметил Папа, голод – «очень дешевый способ вести войну»: сжигаются поля, рушится система поставок продовольствия, блокируется гуманитарная помощь, люди умирают от истощения, в то время как процветают коррупция и безнаказанность.

«Финансовые ресурсы и инновационные технологии, предназначенные для искоренения нищеты и голода во всём мире, перенаправляются на производство и продажу оружия».

Нельзя откладывать решений на завтра: пора перейти от слов к делу, заявил Папа, призвав к преобразованию продовольственных систем в устойчивые и справедливые, к сотрудничеству ради мира, к отказу от бесплодной риторики и разрушительного потребительства.

Чтобы защитить экосистемы и обездоленные сообщества, включая коренные народы, «нужно мобилизовать ресурсы правительств, государственных и частных структур, а также национальных и местных организаций для принятия стратегий, для которых в приоритете восстановление биоразнообразия и плодородия почвы». Лишь совместные, конкретные, дальновидные усилия могут остановить цепочку бедствий тех, кто страдает от голода, войны и нищеты.

Лев XIV заверил: Святейший Престол продолжит сотрудничество во имя мира, международного согласия, справедливости и достоинства всех, кто страдает от голода и забвения.