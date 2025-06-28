Папа поблагодарил валломброзианцев за монашеский подвиг

28 июня Лев XIV принял в Ватикане участников Генерального капитула Валломброзианской бенедиктинской конгрегации (CVUOSB), поблагодарив их за дар свидетельства монашеской жизни: они побуждают увидеть в главенстве Бога «источник радости, принцип личного и общественного преображения».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Папа напомнил о наследии их святого основателя Джованни Гуальберто, подчеркнув, что Церковь благодарна за верность валломброзианцев, за их молитвы и внимание к Слову Божьему в условиях стремительных перемен.

«Пусть ничто не помешает вам вернуться к изначальному стремлению преображать, обновлять и упрощать христианскую жизнь на благо всех, ибо именно она по-прежнему способна расширять горизонты и наполнять дыханием всякое человеческое бытие».

На фоне внутренней уязвимости и нехватки призваний всегда нужно возвращаться к евангельской простоте: Благая весть «никогда не перестанет источать благоухание собственной красоты», подчеркнул Святейший Отец:

«Мой возлюбленный предшественник Папа Франциск неустанно призывал всех нас продолжать обновление Церкви, начатое Вторым Ватиканским собором. Этот путь и поныне требует преодолевать самореферентность, стать беднее, внимать неимущим, укреплять узы единства. Пусть общение с другими конгрегациями дочерей и сыновей св. Бенедикта поможет вам оставаться верными Правилу в диалоге с современным миром. Поистине не теряет своей новизны поиск духовности, в которой молитва, труд и радость переплетаются в верности местам и повседневным делам. Будьте же тому внимательными и гостеприимными свидетелями».