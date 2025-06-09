Папа: плодотворность Церкви исходит от Креста Христова

9 июня в Ватикане состоялись юбилейные торжества Святейшего Престола, в которых приняли участие Папа Лев XIV, кардиналы, епископы, священники и миряне, трудящиеся в Римской Курии и других ватиканских структурах.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Программа началась в Зале Павла VI с богословского размышления монахини Марии Глории Ривы из Конгрегации Сестёр постоянного поклонения Пресвятым Дарам. В присутствии Папы она предложила глубокое размышление о христианской надежде – тайне, соединяющей прошлое с будущим, питаемой смирением и принятием Креста. Истинная надежда заключена в стремлении к вечной жизни через Евхаристию, под материнским покровом Пресвятой Богородицы – знамения верной надежды, пути к спасению через Христа.

Затем участники празднеств направились в Ватиканскую базилику, во главе шествия Папа Лев XIV нёс юбилейный крест. Пройдя через Святые врата, ватиканские сотрудники приняли участие в торжественной Мессе, которую Епископ Рима возглавил в литургическую память Пресвятой Девы Марии, Матери Церкви.

Юбилей Святейшего Престола. Процессия к Святым вратам Ватиканской базилики, 9 июня 2025 г.

В своей проповеди на богослужении Лев XIV подчеркнул духовную связь этого праздника с Пятидесятницей – излиянием Духа Святого на Церковь. Именно в свете Духа Божьего открывается подлинный смысл миссии Святейшего Престола как сердца и центра служения единству, рождённого от Креста и питаемого любовью.

Центральное место в размышлении Папы заняли два библейских образа: Голгофа (Ин 19,25-34) и Сионская горница (Деян 1,12-14). «Материнство Марии через тайну Креста совершило немыслимый переход: Матерь Иисуса стала новой Евой, ибо Сын приобщил её к Своей искупительной смерти, источнику новой и вечной жизни», – подчеркнул Епископ Рима, ссылаясь на слова Иисуса, обращённые с Креста к ученику: «Се, Матерь твоя» (Ин 19,27).

По словам Папы, именно отсюда исходит животворящая сила Церкви. «Вся плодотворность Церкви и Святейшего Престола зависит от Креста Христова», ибо дерево Церкви, выросшее из горчичного зерна Креста, должно приносить плоды той же формы. Плодотворность, по его словам, неразрывно связана со святостью. Лучший способ служить Святейшему Престолу – это стремиться к святости, каждому на своём месте, сказал Папа, приводя в пример священника, который ежедневно с любовью несёт крест своего служения, и родителя, сохраняющего верность и заботу посреди жизненных трудностей.

Святая Месса Юбилея Святейшего Престола (Ватикан, 9 июня 2025 г.) (@Vatican Media)

Епископ Рима обратился ко второму евангельскому образу – собранию в Иерусалимской горнице, где Мария пребывает вместе с апостолами после Вознесения Христа.

«Мария в Горнице, благодаря материнской миссии, полученной у подножия Креста, служит зарождающейся общине: она является живой памятью Иисуса и, как таковая, является, так сказать, полюсом притяжения, который гармонизирует различия и делает молитву учеников единодушной».

Церковь поддерживает служение преемников Петра с помощью богородичной харизмы. «Святейший Престол живёт совершенно особым образом среди двух полюсов – богородичного и Петрова. Именно полюс Марии обеспечивает плодотворность и святость полюса Петра своим материнством, даром Христа и Святого Духа», – подчеркнул в конце проповеди Лев XIV и вознёс молитву:

«Отче Небесный, пусть при любящем содействии Христа с каждым днём умножается духовное потомство Твоей Церкви, да радуется она о святых детях и привлекает в своё лоно все народы».