Папа – паломникам УГКЦ: делитесь верой посреди страданий

28 июня Лев XIV встретился с паломниками из Украинской Грекокатолической Церкви, прибывшими в Ватикан в рамках Юбилейного года. В паломничестве к гробнице апостола Петра приняли участие Верховный архиепископ Киевский и Галичский Блаженнейший Святослав Шевчук, епископы, священники, монашествующие и миряне.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

По словам Папы, их паломничество выражает стремление обновить веру, укрепить единство с Епископом Рима и свидетельствовать о христианской надежде. Посреди испытаний современности Юбилейный год зовёт христиан быть паломниками надежды. Поэтому путь в Рим, прохождение через Святые врата, молитва у гробниц апостолов и мучеников, подчеркнул Папа, – это символ повседневного христианского пути, устремлённого к вечности, где Господь отрёт всякую слезу и где уже не будет ни смерти, ни скорби, ни боли (см. Откр 21,4).

Епископ Рима отметил, что верные УГКЦ прибыли с прекрасной земли, богатой христианской верой, обильно политой кровью мучеников, которые ценой жизни сохранили верность апостолу Петру и его Преемникам. Вера – это сокровище, которым следует делиться: каждое время приносит трудности и вызовы, но также и возможности для роста в доверии Богу, подчеркнул Папа.

«Ныне вера вашего народа подвергается тяжкому испытанию. Многие из вас с начала войны, без сомнения, задавались вопросом: Господи, почему всё это? Где Ты? Что нам делать для спасения наших семей, домов, Родины? Верить – не значит уже иметь все ответы, но означает уповать, что Бог с нами, что Он дарует Свою благодать, что последнее слово за Ним и жизнь победит смерть».

Юбилейное паломничество Украинской Грекокатолической Церкви в Ватикан (28 июня 2025 г.)

Епископ Рима напомнил, что смиренное и смелое согласие Пресвятой Богородицы, столь любимой украинским народом, открыло миру путь к искуплению. Так же и наше искреннее «да» может стать «инструментом в руках Бога для исполнения великих замыслов». Лев XIV призвал украинских католиков делиться верой с родными, с соотечественниками и со всеми ближними, ибо сказать «да» сегодня – значит открыть новые горизонты веры, надежды и мира, особенно тем, кто страдает.

Святейший Отец выразил духовную близость многострадальной Украине – детям, молодёжи, старикам и особенно к семьям, оплакивающим родных:

«Я разделяю вашу боль из-за пленных и жертв этой бессмысленной войны. Вверяю Господу ваши намерения, труды, ежедневные трагедии и прежде всего – стремление к миру и благоденствию».

Папа призвал грекокатоликов продолжать путь церковного единства, взирая на Христа, источник спасения, и преподал благословение их семьям, Церкви и всему украинскому народу.