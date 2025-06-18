Папа: «Мы не должны привыкать к войне»

18 июня в конце общей аудиенции Папа Лев XIV выразил глубокую боль Церкви в связи с продолжающимися страданиями народов Украины и Ближнего Востока.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Папа предостерёг от угроз, связанных с применением современных видов вооружений, способных привести к беспрецедентной жестокости.

Обращаясь к мировым лидерам, Святейший Отец напомнил слова Папы Франциска: «Война — всегда поражение», а также напомнил наставление Папы Пия XII: «С миром мы ничего не теряем а с войной — теряем всё».

Епископ Рима призвал отказаться от логики насилия и действовать в духе мира и международного права. Он подчеркнул, что нельзя привыкать к войне и игнорировать нарастающую милитаризацию, которая угрожает масштабными разрушениями. Современные конфликты несут в себе опасность глобальной эскалации, особенно на фоне напряжённости между Израилем и Ираном. Реальная угроза применения ядерного оружия может привести мир к новой эпохе бесчеловечного насилия и страданий.

Завершая обращение, Папа подчеркнул: только осознание нашей общей принадлежности к одной человеческой семье способно открыть путь к будущему без войн.