Папа – монахиням: лишь Христос утоляет жажду сердца

Насколько Господь насыщает нашу жажду жизни и света? С таким вопросом Лев XIV обратился к монахиням василианкам (OSBM), августинкам (AHA), францисканкам Свв. Сердец Иисуса и Марии (FSC) и Дочерям Божьей любви (FDC). 30 июня Папа принял сестёр в Клементийском зале Ватикана, пригласив задуматься над тем, какое место Христос занимает в их жизни и насколько глубоко они черпают от Него свет, любовь и силу.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Некоторые из сестёр прибыли в Рим для участия в Генеральных капитулах, другие – в рамках юбилейного паломничества. Но всех объединило стремление обновить у гробницы св. Петра любовь к Господу и верность Церкви.

Епископ Рима подчеркнул духовное родство монахинь: хотя их общины родились в разные эпохи и в разных странах, все они вдохновлены великими подвижниками прошлого – Василием Великим, Августином, Франциском. Их конгрегации, отметил Папа, вдохновлённые аскетизмом, дерзновением и святостью жизни основателей, обрели новые пути служения, особенно для самых уязвимых – детей из бедных семей, сирот, мигрантов, стариков и больных.

Но как не потерять внутренний огонь, занимаясь столь требовательным служением? Ответ Папы – в учительстве II Ватиканского собора: вся жизнь монашествующих должна быть пропитана апостольским духом, а любое апостольское служение – духом монашества.

Частная аудиенция в Ватикане 30 июня 2025 г. (@Vatican Media)

«Бог – всё для тебя». Он твой хлеб, вода, свет и одеяние, когда их не хватает, напомнил Папа слова св. Августина и призвал монахинь сопоставить с этим критерием реализацию своего призвания. Именно укоренение в Христе позволило их предшественникам – простым людям с земными слабостями – совершать великое: сеять добро, которое достигло краёв земли. Эти семена любви прорастают и сегодня, и от выбора, который монахини сделают на своих капитулах или в ходе паломничества, будет зависеть не только их личное будущее, но и судьба других сестёр и всей Церкви.

Цитируя св. Павла, Лев XIV пожелал гостьям, дабы, приняв Господа верой, они сподобились «уразуметь превосходящую разумение любовь Христову». С молитвой о материнском покрове Богородицы Папа поблагодарил и благословил монахинь, оставив им ключевой вопрос: насколько жажду их сердца утоляет Христос?