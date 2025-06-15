Папа – молодёжи: будьте светом надежды и мира

14 июня Папа Лев XIV обратился с видеопосланием к молодёжи Чикаго и всего мира по случаю торжественных богослужений в чикагской архиепархии, приуроченных к празднику Пресвятой Троицы и началу его понтификата.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец приветствует участников встречи, собравшихся на стадионе «Рейт Филд», напоминая, что Пресвятая Троица являет собой совершенное единство любви, к которому призван каждый человек. Папа благодарит молодёжь за стремление к дружбе и просит созидать общины в повседневной жизни, в семьях, приходах, епархиях и по всему миру. Папа выражает особую признательность тем, кто смотрит его послание онлайн, и обращается к молодым людям, пережившим изоляцию, боль, трудности в семьях или отсутствие веры:

«Взгляните в своё сердце. Бог есть! <…> Он ищет вас, зовёт, приглашает познать Его Сына Иисуса Христа – через Священное Писание, через друга или родственника, через бабушку или дедушку».

Папа подчёркивает, что именно в стремлении к любви человек обретает истинное призвание – служить другим. Через это служение, через созидание дружбы и сообщества можно открыть смысл жизни.

Святейший Отец напоминает о ранах современности – одиночестве, тревоге, депрессии – и о том, что именно любовь Бога способна исцелять. В духовной жизни, в христианской общине мы открываем, что «любовь и благодать Господа действительно способны даровать нам силу и стать источником той надежды, в которой мы все нуждаемся».

Говоря о призвании молодых людей, Папа называет их «обетованием надежды для многих из нас», призывая новое поколение стать участником миссии Церкви и общества – миссии мира, единства, благовестия. Для этого нужно отрешиться от эгоизма, искать пути к единству и преобразованию мира. Если мы хотим, чтобы мир стал лучше, начнём с себя, со своей жизни, со своего сердца, напоминает Папа слова св. Августина. В этом контексте каждый может стать «маяком надежды». Свет, который порой трудно различить на горизонте, становится всё ярче, когда мы соединяемся в общине, в вере во Христа. Именно эта вера становится светочем, который мир может увидеть.

Лев XIV приводит и знаменитое изречение св. Августина: «Не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе, Господи». Эта внутренняя неудовлетворённость может вывести в путь; её не следует заглушать, напротив, нужно позволить Богу действовать в нас и через нас – ради других.

«Надежда не постыжает», – подчёркивает Папа, цитируя апостола Павла, и признаётся, что, видя молодёжь, объединённую верой, он чувствует силу надежды, живущей в мире.

В Юбилейный год Христос приглашает всех быть живым примером – светом надежды. Для этого нужно распахнуть сердце Божьей любви и миру, «почувствовать, как прекрасна, сильна и значима Его любовь в нашей жизни». Хотя мы ничем её не заслужили, Господь щедро изливает её на нас и лишь просит делиться ею с другими.

В конце видеопослания Лев XIV преподаёт молодёжи апостольское благословение, призывая каждого стать «знаком надежды и мира для всей земли».