Папа молится о жертвах авиакатастрофы в Индии

Папа Лев XIV выразил глубокую скорбь с связи с катастрофой пассажирского самолёта в Индии. Boeing 787 авиакомпании Air India, направлявшийся в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлёта в городе Ахмадабад; погибли 242 пассажира.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В телеграмме, подписанной госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином, Святейший Отец выражает соболезнования родственникам и друзьям тех, кто потерял жизнь, и заверяет в молитвах об участниках спасательных работах. Вверяя души погибших милосердию Всемогущего Бога, Епископ Рима призывает на всех, кого затронула эта трагедия, Божественные благословения исцеления и мира.