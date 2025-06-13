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Спасатели работают на месте крушения самолета Boeing 787 авиакомпании Air India (12 июня 2025 г.) Спасатели работают на месте крушения самолета Boeing 787 авиакомпании Air India (12 июня 2025 г.) 
Папа Римский

Папа молится о жертвах авиакатастрофы в Индии

Папа Лев XIV выразил глубокую скорбь с связи с катастрофой пассажирского самолёта в Индии. Boeing 787 авиакомпании Air India, направлявшийся в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлёта в городе Ахмадабад; погибли 242 пассажира.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В телеграмме, подписанной госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином, Святейший Отец выражает соболезнования родственникам и друзьям тех, кто потерял жизнь, и заверяет в молитвах об участниках спасательных работах. Вверяя души погибших милосердию Всемогущего Бога, Епископ Рима призывает на всех, кого затронула эта трагедия, Божественные благословения исцеления и мира.

13 июня 2025, 09:59

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