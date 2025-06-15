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Молитва "Ангел Господень" на площади Св. Петра (Ватикан, 15 июня 2025 г.) Молитва "Ангел Господень" на площади Св. Петра (Ватикан, 15 июня 2025 г.)
Папа Римский

Папа молится о мире на Ближнем Востоке, в Украине и на всей земле

В полдень 15 июня, в конце торжественной Мессы по случаю Юбилея спорта, Папа Лев XIV обратился к спортсменам, прибывшим в Рим со всех континентов и призвал их заниматься спортивной деятельностью всегда в духе бескорыстия.

София Халходжаева  

Святейший Отец подчеркнул, что спорт – это путь к созиданию мира, «школа уважения и честности, которая развивает культуру встречи и братства». Именно такому стилю нужно «осознанно следовать, противодействуя любым формам насилия и угнетения»: в этом крайне нуждается сегодняшний мир, в котором идет много вооруженных конфликтов.

Епископ Рима напомнил, что в Мьянме, несмотря на прекращение огня, продолжаются боевые действия, наносящие ущерб и гражданской инфраструктуре. В связи с этим Папа призвал «все стороны встать на путь инклюзивного диалога, единственного, который может привести к мирному и стабильному решению».

В ночь с 13 на 14 июня в городе Йелвата в Нигерии с особой жестокостью были убиты около 200 человек, большинство из которых – внутренние переселенцы, нашедшие приют в местной католической миссии.

«Я молюсь, чтобы безопасность, справедливость и мир восторжествовали в Нигерии, возлюбленной стране, сильно страдающей от различных форм насилия. Я особенно молюсь о сельских христианских общинах штата Бенуэ, которые непрестанно становятся жертвами насилия», – сказал Святейший Отец.

Паломники на площади Святого Петра (15 июня 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (15 июня 2025 г.)   (@Vatican Media)

Папа упомянул о Республике Судан, уже более двух лет опустошаемой насилием. «До меня дошло печальное известие о смерти преподобного Луки Джуму, приходского священника Эль-Фашера, ставшего жертвой бомбардировки», – сказал Папа. Заверив в молитвах обо всех пострадавших, Святейший Отец вновь призвал воюющие стороны «остановиться, защитить гражданское население и начать диалог ради мира». Международное общество должно «активизировать усилия по оказанию хотя бы необходимой помощи населению, пораженному тяжким гуманитарным кризисом».

«Продолжим молиться за мир на Ближнем Востоке, в Украине и во всём мире».

Завершая встречу, Святейший Отец сообщил о предстоящей беатификации: «Сегодня днём, в базилике Св. Павла вне Стен, будет провозглашён блаженным Флориберт Бвана Чуи, молодой конголезский мученик. Он был убит в двадцать шесть лет за то, что, будучи христианином, выступал против несправедливости и защищал малых и бедных. Пусть его свидетельство придаст мужества и надежды молодежи Демократической Республики Конго и всей Африки!», – сказал Папа.

Пожелав всем доброго воскресенья, Лев XIV обратился к юным паломникам, заполнившим площадь Св. Петра:

«Жду вас через полтора месяца на Юбилее молодёжи!»

Папа Лев XIV приветствует паломников (площадь Св. Петра, 15 июня 2025 г.)
Папа Лев XIV приветствует паломников (площадь Св. Петра, 15 июня 2025 г.)   (@Vatican Media)
15 июня 2025, 13:33

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Caeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.