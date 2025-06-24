Папа – Мальтийскому ордену: делитесь с бедными любовью Бога

По случаю праздника св. Иоанна Крестителя Лев XIV направил послание членам Мальтийского ордена (Суверенного Военного Мальтийского ордена госпитальеров св. Иоанна), напомнив, что их монашеская миссия невозможна без свидетельства веры, любви и внутреннего обновления.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец признателен за добрые дела, совершаемые там, где особенно нужен отклик любви, порой в очень тяжёлых ситуациях. Он высоко оценивает усилия по внутреннему обновлению, предпринятые орденом в духе верности Евангелию.

Епископ Рима напоминает, что харизма ордена соединяет два направления: защиту веры и служение бедным, и эти аспекты должны дополнять друг друга. Помощь неимущим должна сопровождаться свидетельством о любви Бога – иначе исчезает духовное измерение и орден рискует превратиться в простую благотворительную организацию, потеряв монашеский лик. Любовь к ближнему, по словам Папы, должна быть подражанием Христу: Господь стал близким для всех отверженных и Своей солидарностью открыл путь к ответному доверию. Именно такая любовь становится живой передачей веры.

Папа предупреждает о тонкой и опасной духовной подмене: искушении достичь добрых целей с помощью средств, противоречащих воле Божией. Христос тоже был искушаем, но Царство Божие нельзя строить средствами мира сего. Потому каждое решение должно сверяться с евангельскими ориентирами, а не с логикой эффективности.

Обращаясь к теме обновления, Лев XIV подчёркивает: канонические реформы были необходимы, но они не смогут заменить обновления сердца. Без стремления к евангельской радикальности невозможно надеяться, что остальные члены ордена сохранят духовную подлинность. Поэтому стимулом для обновления становится не нормативная строгость, а живой опыт милосердия. Забота о больных и о бедных является путём преображения, благодаря которому оживает первоначальная харизма.

Особое внимание Папа уделяет теме подготовки будущих членов ордена: она должна зиждиться на литургической и личной молитве, питаемой тишиной и уединением. Именно это даёт силу служению и превращает его в живое, действенное свидетельство любви Божией.



«С помощью Святого Духа надежда не постыжает», – напоминает в конце послания Лев XIV, вверяет членов ордена заступничеству Девы Марии, св. Иоанна Крестителя и преподаёт апостольское благословение.