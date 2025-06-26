Папа: люди не должны умирать из-за фейковых новостей!

Помощь восточным католическим Церквам – это не просто труд, но «миссия во имя Евангелия», которая заключается в возвещении радости: c этими словами Папа Лев XIV обратился 26 июня к участникам пленарной ассамблеи Объединения помощи Восточным Церквам (ROACO).

Ольга Сакун - Град Ватикан

Поблагодарив членов и благотворителей ROACO за то, что они «сеют надежду на землях христианского Востока», Святейший Отец напомнил: история восточных католических Церквей часто отмечена испытаниями и, к сожалению, непониманием и притеснениями даже внутри католического мира. Сегодня же «военное насилие обрушилось на земли христианского Востока с невиданным доселе дьявольским напором».

«Сердце обливается кровью, когда я думаю об Украине, о трагической и бесчеловечной ситуации в Газе, о Ближнем Востоке, опустошенном разразившейся там войной. Все мы, все человечество, призваны проанализировать причины этих конфликтов, распознав те из них, которые истинны, и стараясь их преодолеть, и отвергнуть ложные причины, плод эмоциональных инсценировок и риторики, решительно срывая с них маски. Люди не должны умирать из-за фейковых новостей!».

Как можно до сих пор думать, опираясь на вековую историю, что военные действия могут принести мир, а не обратятся против воюющих?

«Люди все больше осознают, какие денежные суммы идут в карман торговцев смертью, а ведь на них можно было бы построить больницы и школы; вместо этого уничтожаются те, что уже были построены!»

Папа задался вопросом: что могут сделать в этой обстановке христиане? Наряду с протестами, миротворческими действиями и диалогом, прежде всего мы призваны молиться, призваны оставаться верными Иисусу, не попадая в щупальца власти. «Я хочу поблагодарить и мысленно обнять всех восточных христиан, которые отвечают на зло добром», - добавил Святейший Отец.

В заключительной части своей речи Папа отметил, что христианский Восток можно сберечь только если мы его любим, а любить его можно только если мы его знаем. Поэтому необходимо «привести в действие ясные призывы Учительства к изучению его сокровищ, например, начиная проводить базовые курсы о Восточных Церквах в семинариях, на богословских факультетах и в католических вузах».