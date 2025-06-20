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Папа Лев XIV (Санта-Мария-ди-Галерия, 19 июня 2025 г.) Папа Лев XIV (Санта-Мария-ди-Галерия, 19 июня 2025 г.)  (@Vatican Media)
Папа Римский

Папа: лишь вместе можно остановить смерть невинных

«Я хотел бы вновь призвать к миру, чтобы любой ценой избегать применения оружия». Об этом заявил Лев XIV в конце визита 19 июня в радиовещательный центр Ватикана Санта-Мария-ди-Галерия.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

В интервью итальянскому телеканалу Tg1 Rai Святейший Отец подчеркнул важность диалога, дипломатических инструментов и совместного поиска решений, чтобы не допустить гибели множества невинных людей.

Папа затронул историю и будущее радиоцентра, основанного в 1957 году Пием XII. «Я не был знаком с этим Центром, с его антеннами», – признается Лев XIV, подчеркивая, насколько полезным было для него, как для миссионера в Латинской Америке, ловить передачи Папской радиостанции на маленький приёмник «часто даже в горах, где не было других возможностей». Он вспоминает аналогичный опыт в Африке, когда, будучи настоятелем августинцев, он посещал разные страны.

«По ночам всегда я находил новости, и я добрым словом отзываюсь об этом столь важном служении Радио Ватикана».

Центр в Санта-Мария-ди-Галерия продолжает путь, начатый Папой Франциском год назад с изданием motu proprio «Брат Солнце»: среди его решений – установка системы агровольтаки ради энергетической автономии Ватикана. Для Льва XIV это прекрасная возможность и обязательство со стороны Церкви подать миру очень важный пример:

«Все мы знаем о последствиях изменения климата, и нужно по-настоящему заботиться обо всём мире и творении, о чём с особой ясностью учил Папа Франциск».

20 июня 2025, 09:43

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