Папа Лев XIV о пути святости без глянца

20 июня Лев XIV принял в Ватикане делегатов Генеральных капитулов Ордена братьев меньших конвентуальных (OFM Conv) и Ордена Пресвятой Троицы выкупа невольников (O.SS.T.).

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 06/06/2025 Папа Лев XIV: харизмы раскрывают красоту Церкви 6 июня Папа Лев XIV принял на частной аудиенции представителей трёх духовных институтов: Общества африканских миссий, Третьего регулярного ордена св. Франциска и Института ...

Совместное присутствие двух Орденов напомнило Святейшему Отцу фреску из апсиды Латеранской базилики, где основатели этих орденов – святые Франциск Ассизский и Жан де Мата – изображены вместе с Папой Иннокентием III, который пожелал «почтить их великий вклад в реформу монашеской жизни».

Епископ Рима подчеркнул два ключевых жеста, запечатлённых на фреске. Коленопреклонённый Франциск словно говорит: «Прошу лишь жить по Евангелию sine glossa (“без всяких толкований”)». В руках у Жана – Устав, утверждённый Папой Римским. По словам Льва XIV, дополняя друг друга, эти разные подходы «стали ориентиром для служения, которое с тех пор Святейший Престол осуществляет на благо всех харизм»: Франциск демонстрирует послушание Церкви, Жан де Мата – «результат исследований и размышлений». Бог вдохновил этих святых не только на духовный путь, но и на обсуждение с Преемником Петра дара, полученного от Святого Духа.

Частная аудиенция в Ватикане 20 июня 2025 г. (@Vatican Media)

Папа напомнил о ключевой формуле, принятой обоими основателями: следовать за Христом безоговорочно, жить без чего-либо «припрятанного в кармане или в сердце». Это сочетается с образом служителя, который не господствует, а становится меньшим ради всех.

Лев XIV призвал тринитариев неустанно помнить в молитве и служении о многих гонимых за веру: они – страждущая часть Церкви, которая, по выражению св. Августина, является частью Самого Бога, освободителя Своего народа. Францисканцы, по словам Папы, должны заботиться «об интересах Христа, внимая Святому Духу», быть «живым напоминанием о главенстве прославления Бога в жизни христианина».

В конце встречи Епископ Рима вознёс молитву св. Франциска: «Ты святой Господь, Бог единый, творящий чудеса…»