Св. Отец: надежда связывает небеса и землю
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Святейший Отец подчеркнул глубокий смысл надежды, переданной апостолами. Они видели и осязали Слово жизни, став свидетелями того, как в Иисусе земля объединяется с небом. «Юбилейный год – это открытая дверь в эту тайну», он призывает к осознанию молитвы «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», где и заключён истинный смысл надежды – её способность объединять.
Епископ Рима обратился к наследию св. Иринея Лионского, уроженца Малой Азии, который принёс Евангелие в Европу и стал примером того, как вера распространяется «извне». В его жизни можно увидеть прообраз миграции, где новые общины оживляют веру. Сам Ириней – связующе звено между Востоком и Западом – является живым знаком надежды. Но главное его наследие, по словам Папы, заключено в способности к внутреннему единству. Живя «среди доктринальных расколов, внутренних конфликтов и внешних преследований» святой не падал духом, а сосредоточился на Личности Христа. Согласно Иринею, в Христе всё кажущееся противоположным обретает единство. Господь – не преграда, а дверь, которая нас объединяет; именно в Нём следует пребывать, отличая подлинную реальность от идеологий.
В наши дни «идеи могут сойти с ума, а слова – убивать», однако мы связаны единой «плотью» – нашей общей сутью, объединяющей с землёй и другими творениями, отметил Епископ Рима, призвав видеть плоть Иисуса в каждом брате и сестре, в каждом творении. Необходимо отзываться на боль ближнего, ибо заповедь о взаимной любви запечатлена в нашей плоти «ещё прежде чем в любом законе».
Как учитель единства, св. Ириней учит не разделять, а соединять; истинная мудрость проявляется именно в установлении связей, а не в расколах, подчеркнул Папа:
«Иисус – это вечная жизнь посреди нас: Он собирает противоположности и делает возможным единство».
Святейший Отец призвал христиан стать паломникоми надежды, примером людей, идущих к единству. Подобно святому Иринею, нужно строить мосты там, где сегодня стены, ибо, открывая двери и связывая миры, обретается надежда, подчеркнул в конце наставления Лев XIV.