Св. Отец: надежда связывает небеса и землю

Утром 14 июня Папа Лев XIV возобновил цикл субботних юбилейных аудиенций, начатый Папой Франциском. На площади Святого Петра он обратился к паломникам с катехизическим наставлением о христианской надежде как силе, соединяющей небо и землю, людей и эпохи.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 14/06/2025 Израиль-Иран. Папа: никто не должен угрожать существованию другого В конце общей аудиенции Святейший Отец напомнил, что «в эти дни приходят очень тревожные новости: ситуация в Иране и Израиле серьёзно обострилась».

Святейший Отец подчеркнул глубокий смысл надежды, переданной апостолами. Они видели и осязали Слово жизни, став свидетелями того, как в Иисусе земля объединяется с небом. «Юбилейный год – это открытая дверь в эту тайну», он призывает к осознанию молитвы «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», где и заключён истинный смысл надежды – её способность объединять.

Епископ Рима обратился к наследию св. Иринея Лионского, уроженца Малой Азии, который принёс Евангелие в Европу и стал примером того, как вера распространяется «извне». В его жизни можно увидеть прообраз миграции, где новые общины оживляют веру. Сам Ириней – связующе звено между Востоком и Западом – является живым знаком надежды. Но главное его наследие, по словам Папы, заключено в способности к внутреннему единству. Живя «среди доктринальных расколов, внутренних конфликтов и внешних преследований» святой не падал духом, а сосредоточился на Личности Христа. Согласно Иринею, в Христе всё кажущееся противоположным обретает единство. Господь – не преграда, а дверь, которая нас объединяет; именно в Нём следует пребывать, отличая подлинную реальность от идеологий.

Папа Лев XIV на юбилейной общей аудиенции (Ватикан, 14 июня 2025 г.) (@Vatican Media)

В наши дни «идеи могут сойти с ума, а слова – убивать», однако мы связаны единой «плотью» – нашей общей сутью, объединяющей с землёй и другими творениями, отметил Епископ Рима, призвав видеть плоть Иисуса в каждом брате и сестре, в каждом творении. Необходимо отзываться на боль ближнего, ибо заповедь о взаимной любви запечатлена в нашей плоти «ещё прежде чем в любом законе».

Как учитель единства, св. Ириней учит не разделять, а соединять; истинная мудрость проявляется именно в установлении связей, а не в расколах, подчеркнул Папа:

«Иисус – это вечная жизнь посреди нас: Он собирает противоположности и делает возможным единство».

Святейший Отец призвал христиан стать паломникоми надежды, примером людей, идущих к единству. Подобно святому Иринею, нужно строить мосты там, где сегодня стены, ибо, открывая двери и связывая миры, обретается надежда, подчеркнул в конце наставления Лев XIV.