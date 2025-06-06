Папа Лев XIV: харизмы раскрывают красоту Церкви

6 июня Папа Лев XIV принял на частной аудиенции представителей трёх духовных институтов: Общества африканских миссий, Третьего регулярного ордена св. Франциска и Института служителей Духа Утешителя. Обращаясь к присутствующим, Папа поблагодарил их за служение и подчеркнул духовное значение их харизм, вдохновляющих Церковь на покаяние, миссию и милосердие.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Эти три харизмы, возникшие в разное время, сегодня дополняют друг друга и остаются важной частью жизни Церкви. В каждой из них по-своему отражается красота Церкви.

Говоря о Третьем ордене святого Франциска, Папа напомнил о его древних корнях, восходящих ко времени святого из Ассизи, и подчеркнул важность «покаянного» измерения францисканской жизни. Именно постоянное обращение сердца, по словам святого Франциска, позволяет нести миру «благоуханные слова Господа нашего Иисуса Христа» (1-е послание к верным, 19).

Обращаясь к членам Общества африканских миссий, основанного в 1856 году епископом Мельхиором де Марион-Брезиллаком, Папа подчеркнул: миссионерский дух — это сердце самой Церкви (ср. Evangelii gaudium 273). Он напомнил об увещании основателя сохранять простоту апостольской проповеди и быть готовыми к «безумию Креста» (ср. 1 Кор 1,17–25), оставаясь свободными от условностей, но исполненными Христа, чтобы «возвещать Евангелие всему миру» (ср. Флп 1,12–14.21).

Останавливаясь на харизме служителей Духа Утешителя, основанного в 1942 году о. Джеральдом Фицджеральдом для помощи священникам в трудных жизненных обстоятельствах, Папа подчеркнул, что каждый, даже служитель Христа, нуждается в исцелении. Святой Августин сравнивал жизнь с лодкой, в которую грех, как вода, просачивается сквозь повреждённую природу человека. Этот образ, по словам Папы, напоминает, что единственным спасением остаётся прощение. «Будем прощать, чтобы везде — “в наших приходах, общинах, ассоциациях и движениях, словом, в любом месте, где есть христиане, — каждый мог найти оазис милосердия”». (Misericordiae Vultus 12).

В завершение аудиенции Папа выразил благодарность за труд и верность в служении и заверил в своей молитвенной близости, особенно в дни подготовки к Пятидесятнице. Он пожелал каждому оставаться открытым и послушным орудием Святого Духа на пути, по которому ведёт Господь, и преподал всем апостольское благословение.