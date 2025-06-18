Папа: Христос приходит, чтобы исцелять

18 июня, во время общей аудиенции на площади Святого Петра, Папа Лев XIV продолжил серию катехизических наставлений. Он призвал сосредоточить взгляд на Иисусе — Том, Кто приходит, чтобы исцелять.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Святейший Отец обратился к эпизоду из Евангелия от Иоанна — исцелению парализованного у купальни Вифезда, размышляя о том, как восстановить внутреннюю силу и вновь обрести веру.

По словам Папы, Иисус пришёл к больным у ворот Храма — к тем, кого общество считало нечистыми и отвергало. Среди них был человек, который мечтал о чуде, но разочарование и внутренняя усталость, словно сковавшие его изнутри, мешали ему откликнуться на призыв к исцелению. Этот недуг — не только физический, но и духовный, когда душа оказывается парализована отчаянием, отметил Папа.

Иисус задаёт парализованному на первый взгляд простой вопрос: «Хочешь ли быть здоров?» (Ин 5,6). Но за этой фразой — нечто большее: зов, обращённый к каждому сердцу, уставшему от боли и ожидания.

По словам Епископа Рима, человек может настолько привыкнуть к собственной немощи, что перестаёт верить в возможность перемен. Жалобы и обида на других нередко становятся прикрытием страха — страха взять на себя ответственность за свою жизнь. Но Христос не упрекает; Он предлагает не просто исцеление, а путь к подлинной, пробуждённой жизни.

Расслабленный у купальни Вифезда надеялся на помощь со стороны: «Чтобы исцелиться, ему действительно был нужен человек. Но такой, что был бы не только человеком, но и Богом. И вот пришёл Тот, Кто поистине необходим, так к чему откладывать исцеление?» — процитировал Святейший Отец святого Августина.

Папа отметил: расслабленный у купальни ощущал себя жертвой судьбы, поверженным в жизненной схватке. Но Иисус призывает его к свободе: подняться, принять свою историю и шаг за шагом начать путь.

«Давайте осмелимся озвучить наше желание исцелиться. Помолимся о тех, кто чувствует себя скованным, кто не видит выхода. Попросим Господа вновь вернуть нас в Сердце Христа — в подлинный дом милосердия!» — сказал Папа.