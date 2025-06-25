Папа: Христос исцеляет тех, кто прикасается к Нему с верой

На общей аудиенции 25 июня Папа Лев XIV посвятил катехизическое наставление чудесам Иисуса как знакам надежды. В центре размышлений был евангельский рассказ о воскрешении дочери Иаира и об исцелении женщины, страдавшей кровотечением (Мк 5,21-43).

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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По словам Епископа Рима, многие сегодня переживают «болезнь усталости от жизни». Мир представляется слишком сложным, и человек иллюзорно полагает, что всё изменится само собой. Однако реальность нужно принимать: с Христом её возможно преодолеть.

Папа обратил внимание на евангельскую сцену, где пересекаются судьбы двух женщин – двенадцатилетней девочки, умирающей в доме, и женщины, двенадцать лет страдающей недугом. Между ними появляется отец девочки, начальник синагоги, который не предаётся отчаянию, а выходит навстречу Иисусу. Он не требует, не торопит, не теряет веру даже тогда, когда ему говорят, что помощь уже бессмысленна.

Прерывая разговор между Иисусом и этим человеком, к Спасителю прорывается женщина, которую принуждали скрываться, не приближаться, не прикасаться. Но она находит в себе веру и дерзновение, чтобы подойти к Иисусу и дотронуться хотя бы до края Его одежды. «Иногда и мы бываем жертвами пересудов других, – отметил Папа. – Нас хотят облечь в чужую “одежду”, и от этого мы страдаем, теряя себя».

Толпа прикасалась к Христу, но исцелений не происходило. Только эта женщина поистине прикоснулась к Нему с верой. Цитируя св. Августина, Папа напомнил: «Народ теснит Меня, но Меня касается вера». Именно вера устанавливает подлинный контакт с Иисусом, и тогда Его благодать начинает преображать жизнь. Многие и сегодня приближаются к Христу поверхностно, не веря в Его силу: «Мы ходим по плитам наших храмов, но, быть может, наше сердце вдалеке», – заметил Папа.

Тем временем отцу девочки приносят весть о её смерти. Иисус заявляет: «Не бойся, только веруй!», входит в дом, берёт умершую за руку, просит подняться и воскрешает. Папа подчеркнул, что для Бога смерть тела – это лишь сон, а «настоящей погибелью является смерть души: её и следует бояться».

Папа указал на последний жест Иисуса, простой, но глубоко человечный: Он велит накормить девочку. «Когда наши дети проходят через кризис и нуждаются в духовной пище, умеем ли мы её давать? И как можем, если сами не питаемся Евангелием?» – задался вопросом Святейший Отец.

«Давайте же научимся у той женщины, у того отца: пойдём ко Христу. Он может исцелить и воскресить. Иисус – наша надежда!» – призвал верующих в конце наставления Лев XIV.