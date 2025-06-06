Папа: пусть в центре всегда будет Господь Иисус!

6 июня в Клементийском зале Ватикана Папа Лев XIV принял модераторов объединений мирян, глав церковных движений и новых общин по случаю их ежегодного собрания в Риме под эгидой Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В своей речи к гостям Святейший Отец напомнил о богатстве и разнообразии объединений мирян в Церкви. Некоторые группы возникли как начинания совместного апостольства или благотворительности, другие – благодаря особым харизмам, положившим начало новым духовным путям и движениям. Но в основе всех этих форм лежит простая истина: не бывает христиан-одиночек, мы – часть Народа Божьего. Цитируя св. Августина, Лев XIV подчеркнул, что ученики Господа стали «храмом» не поодиночке, но вместе, и посреди верующих, собранных во имя Христа, действует Сам Воскресший. Папа напомнил, что Второй Ватиканский собор активно поддержал апостольство мирян: действуя сообща, они приносят более обильные плоды. Также и харизмы, – дары Святого Духа – имеют важнейшее значение: по благодати Божьей они пробуждают в сердцах жажду Бога и открывают путь к встрече с Ним.

Говоря о приоритетах церковных движений, Святейший Отец выделил единство и миссию, которые также характерны для служения Папы Римского. Единство связывает пастырей и церковные реалии, делая каждого человека ближним. Харизмы побуждают церковные движения быть «закваской единства, общения и братства» в мире, страдающем от разобщённости и насилия. Второй приоритет – миссия, рождённая от личной встречи с Господом. Эта встреча пробуждает желание делиться Евангелием с другими, несмотря на трудности. Папа призвал сохранять это пламенное усердие, ибо церковные движения «и по сей день играют важную роль в деле благовестия». Поэтому необходимо «поставить свои таланты на службу миссии – как в местах первой евангелизации, так и в приходах и местных церковных структурах: они могут достичь многих, кто находится далеко и, порой того не осознавая, ждёт Слова жизни».

В конце речи Лев XIV обратился к делегатам с воззванием:

«Пусть в центре всегда будет Господь Иисус! Это основа основ, и все харизмы служат именно этому: они ведут к Христу, способствуют человеческому и духовному становлению, созиданию Церкви. В этом смысле все мы призваны подражать Христу, Который уничижил Себя Самого, дабы нас обогатить (см. Флп 2,7). Таким образом, каждый, кто вместе с другими несёт апостольское служение или обладает харизмой, призван обогащать других, уничижая себя. В этом источник свободы и великой радости».