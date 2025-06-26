Лев XIV: государства обязаны искоренить наркобизнес
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Надежда – это «не лозунг, а свет, найденный в упорной борьбе», подчеркнул Епископ Рима, приветствуя гостей словами воскресшего Христа: «Мир вам!». Именно так Господь обратился к испуганным ученикам, войдя сквозь закрытые двери и возвратив дыхание жизни и Святого Духа. Папа назвал зависимость «невидимой тюрьмой», через которую прошли многие. Однако выход есть всегда, ибо все мы призваны к свободе и непрестанно стремимся к радости и миру.
Епископ Рима осудил тех, кто наживается на зависимостях, превращая их в огромный бизнес.
«Существуют колоссальные финансовые интересы и разветвлённые преступные организации, которые государства обязаны искоренить».
Нужно бороться не с отчаявшимися, а с самой безысходностью, и путь к исцелению – в совместной борьбе с несправедливостью, подчеркнул Лев XIV, с горечью отметив:
«Борьба с наркоторговлей, просветительская работа среди бедных, защита коренных народов и мигрантов, верность социальной доктрине Церкви – во многих местах всё это считается подрывной деятельностью».
Но именно эти пути, напомнил Папа, ведут к подлинному обновлению: Господь творит великие дела с теми, кого освобождает от зла. Борьба с зависимостями – не только духовный или личный путь, но и общественный долг.
«Очень часто во имя безопасности велась и ведётся война против бедных, и тюрьмы заполняются теми, кто является лишь последним звеном цепи смерти. А те, кто держат эту цепь в руках, остаются влиятельными и безнаказанными».
Святейший Отец назвал молодых людей протагонистами обновления, в котором так нуждается Церковь, человечество, образование и политика. Необходимо сообща стараться, чтобы возобладало «бесконечное достоинство, запечатлённое в каждом».
В конце выступления Лев XIV призвал создавать пути исцеления и встречи, чтобы не потерять никого, и завершил встречу молитвой и апостольским благословением.