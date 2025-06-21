Папа: где замолкает журналист, слабеет демократия

Монсеньор Жорди Бертомеу и Паола Угас во время чтения послания Папы Льва XIV по случаю показа Proyecto Ugaz (21 июня 2025 г.)

Папа Лев XIV выступил с решительным посланием против всех форм злоупотреблений в Церкви и в обществе, выразив особую поддержку журналистам, которые несмотря на преследования продолжают говорить правду. Поводом стало театральное представление Proyecto Ugaz, поставленное в Перу и посвящённое журналистке Паоле Угас – одной из первых, кто публично разоблачил злоупотребления в ныне упразднённом церковном движении Sodalicio.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В послании, зачитанном в театре монсеньором Жорди Бертомеу, Папа выражает признательность авторам спектакля. «Ваша борьба за справедливость – это и борьба Церкви», – отмечает Папа, подчёркивая, что вера, которая не касается ран тела и души человека, ещё не познала Евангелия.

Отдельно Епископ Рима благодарит всех, кто защищает истину несмотря на угрозы, дискредитацию и судебные преследования. Вслед за Папой Франциском Лев XIV настаивает на глубоком, неотложном церковном обновлении, основанном на смирении, правде и восстановлении справедливости.

Особое признание Папа выражает Паоле Угас: после многочисленных нападок она лично обратилась к Папе Франциску в 2022 году, прося о защите для себя и коллег. С тех пор Святейший Престол внимательно следит за развитием ситуации, а Лев XIV, глубоко знающий перуанский контекст, усилил поддержку.

Паола Угас

Епископ Рима упоминает о встрече с журналистами 12 мая, когда он назвал их труд «священной миссией». Свобода прессы – неотъемлемое общее благо, подчёркивает в послании Папа: «Где журналиста заставляют замолчать, там ослабевает душа демократии».

В условиях напряжённой общественно-политической ситуации в Перу Святейший Отец призывает власти и общество защищать честные и отважные голоса в СМИ – от национальных до локальных: культура диалога строится не на манипуляциях, а на фактах, изложенных объективно и с уважением. Лев XIV обращается к перуанским журналистам:

«Не бойтесь. Через ваш труд вы можете быть строителями мира, единства и социального диалога. Будьте сеятелями света среди теней».

В конце послания Папа выражает надежду, что эта история и театральная постановка помогут «пробудить сердца, потревожить совесть и содействовать созданию такой Церкви, в которой никто больше не будет страдать в молчании, а истина не будет восприниматься как угроза, но как путь к освобождению».