Папа – священникам: как служить в «изнурительных» условиях
Ольга Сакун - Град Ватикан
Приветствуя пресвитеров церковной провинции Парижа, собравшихся в кафедральном соборе Нотр-Дам по случаю юбилейных торжеств и 60-летия соборной конституции Presbyterorum ordinis, Святейший Отец ободряет их на пути служения народу Божьему:
«Чтобы это получалось в столь трудных – и часто изнурительных – церковных и общественных обстоятельствах, в каких вы живете, я прошу вас укоренить свою жизнь и служение в любви, все более глубокой, личной и подлинной, к Иисусу, Который сделал вас Своими друзьями и уподобил вас Себе навечно».
Лев XIV призывает французских пресвитеров взращивать священническое братство, сохранять тесные узы любви с епископами и непрестанно молиться о единстве Церкви.