Папа – священникам: как служить в «изнурительных» условиях

Священство коренится в любви Христа, любви щедрой и безоговорочной, преисполненной близости, сострадания, мягкости, смирения и скромности: эти слова Папы Франциска Лев XIV повторил в послании французским священникам.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Приветствуя пресвитеров церковной провинции Парижа, собравшихся в кафедральном соборе Нотр-Дам по случаю юбилейных торжеств и 60-летия соборной конституции Presbyterorum ordinis, Святейший Отец ободряет их на пути служения народу Божьему:

«Чтобы это получалось в столь трудных – и часто изнурительных – церковных и общественных обстоятельствах, в каких вы живете, я прошу вас укоренить свою жизнь и служение в любви, все более глубокой, личной и подлинной, к Иисусу, Который сделал вас Своими друзьями и уподобил вас Себе навечно».

Лев XIV призывает французских пресвитеров взращивать священническое братство, сохранять тесные узы любви с епископами и непрестанно молиться о единстве Церкви.