Папа: дружба с Христом – источник радости и силы священника

Вечером 26 июня в конференц-зале Кончилиацьоне недалеко от Ватикана Лев XIV встретился с участниками международной встречи «Счастливые священники», организованной Департаментом по делам духовенства.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Христос назвал нас друзьями (см. Ин 15,15), напомнил пресвитерам Епископ Рима. Эти слова не просто выражение любви, но ключ к пониманию священнического служения. Дружба с Господом питает внутреннюю жизнь, придаёт смысл безбрачию и укрепляет в испытаниях. Из этой дружбы, отметил Папа, вытекают три главные линии священнической подготовки: общение, братство и любовь. Становление священника не может сводиться к усвоению знаний: это личное общение с Христом, которое затрагивает разум, сердце и свободу. Только тот, кто живёт в этой дружбе, способен достоверно проповедовать, утешать и направлять свою паству.

По словам Папы, священническое братство является неотъемлемым стилем жизни пресвитера, в которой не должно быть места индивидуализму и конкуренции: так можно создавать живые церковные общины.

Особое внимание Папа уделил теме призваний. Несмотря на трудности и кризисы Господь продолжает призывать следовать за Ним, и Церковь должна помогать молодёжи услышать этот зов.

Международная встреча священников в Риме (26 июня 2025 г.) (@Vatican Media)

Епископ Рима напомнил о приближающемся празднике Святейшего Сердца Иисуса, источника священнического призвания, упомянув энциклику Dilexit nos. По его словам, этот документ является великим даром для всей Церкви и особенно для пресвитеров: он призывает к гармонии между молитвой и действием, мистикой и служением.

«Дорогие братья в священстве, спасибо вам, приехавшим издалека! Спасибо каждому за ежедневное усердие, особенно в местах подготовки на экзистенциальных перифериях и в трудных, порой опасных местах. Вспоминая священников, которые отдавали свою жизнь, даже до пролития крови, сегодня мы подтверждаем нашу готовность жить без оговорок апостольством сострадания и радости».

«Мы несовершенны, но мы – друзья Христа, братья друг другу и сыновья Его Матери Марии; и этого достаточно», – подчеркнул в конце речи Святейший Отец и преподал священникам апостольское благословение.