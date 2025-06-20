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Частная аудиенция в Ватикане 20 июня 2025 г. Частная аудиенция в Ватикане 20 июня 2025 г.  (@VATICAN MEDIA)
Папа Римский

Папа – дипломатам Св. Престола: будьте пастырями, не витающими в облаках

20 июня Папа Лев XIV встретился в Ватикане со священниками, завершившими миссионерский год подготовки в Папской церковной академии.

Святейший Отец призвал гостей быть и оставаться «пастырями, твёрдо стоящими на земле», чтобы воплощать образ священника, служащего Папе в его представительствах, что ясно изложено в хирографе «Петрово служение». Этот документ придаёт новый импульс учреждению, которое скоро отметит своё 325-летие.

«Реализуйте дар священства со смирением и кротостью, умением слушать и близостью, как верные и неутомимые ученики Христа Доброго пастыря, – призвал Святейший Отец. – Где бы вы ни служили, какие бы задачи ни выполняли, Папа должен быть уверен, что может положиться на священников, которые молитвой и работой будут самоотверженно свидетельствовать о его близости к народам и Церквам».

В конце встречи Лев XIV благословил выпускников академии на дипломатическую службу Святейшего Престола – служение в нунциатурах.

Частная аудиенция в Ватикане 20 июня 2025 г.
Частная аудиенция в Ватикане 20 июня 2025 г.   (@VATICAN MEDIA)
20 июня 2025, 12:08

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