Папа – дипломатам Св. Престола: будьте пастырями, не витающими в облаках

20 июня Папа Лев XIV встретился в Ватикане со священниками, завершившими миссионерский год подготовки в Папской церковной академии.

Читайте также 10/06/2025 Лев XIV – нунциям: смотрите на мир с благословением 10 июня Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане представителей Святейшего Престола при государствах и международных организациях – 98 апостольских нунциев и 5 постоянных ...

Святейший Отец призвал гостей быть и оставаться «пастырями, твёрдо стоящими на земле», чтобы воплощать образ священника, служащего Папе в его представительствах, что ясно изложено в хирографе «Петрово служение». Этот документ придаёт новый импульс учреждению, которое скоро отметит своё 325-летие.

«Реализуйте дар священства со смирением и кротостью, умением слушать и близостью, как верные и неутомимые ученики Христа Доброго пастыря, – призвал Святейший Отец. – Где бы вы ни служили, какие бы задачи ни выполняли, Папа должен быть уверен, что может положиться на священников, которые молитвой и работой будут самоотверженно свидетельствовать о его близости к народам и Церквам».

В конце встречи Лев XIV благословил выпускников академии на дипломатическую службу Святейшего Престола – служение в нунциатурах.