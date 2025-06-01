Папа: брак – канон подлинной любви между мужчиной и женщиной

Утром 1 июня Папа Лев XIV возглавил торжественную Мессу на площади Св. Петра по случаю Юбилея семей, детей и пожилых людей. Более 70 тысяч паломников из 131 страны собрались в Риме, чтобы отметить праздник семейного единства в молитве и общении.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В центре Литургии Слова – молитва Христа из Евангелия от Иоанна: «Да будут все едино» (Ин 17,21). Эта просьба, прозвучавшая во время Тайной вечери, свидетельствует о том, что Сын Божий, завершая земной путь, думает о каждом, вверяя Отцу всё человечество. Бог не хочет, чтобы мы сливались в безликую массу, подчеркнул Папа, но чтобы были едины, как Отец в Сыне, а Сын в Отце. Такое единство рождается из любви Бога, Который Сам есть общение – «Отец, дающий жизнь, Сын, принимающий её, и Дух, Который делится ею». Небесный Отец любит нас так же, как любит Сына: бесконечно, и Он возлюбил нас первым, подчеркнул Епископ Рима.

Цитируя Папу Франциска, Святейший Отец напомнил, что жизнь является даром, полученным от других, как и забота, без которой мы не могли бы выжить. Именно отношения делают нас людьми и сохраняют человеческое общество. К сожалению, иногда эта человечность сталкивается с предательством – например, когда свободу используют не для того, чтобы даровать жизнь, а чтобы её отнять, не чтобы помочь, а чтобы ранить. Но даже перед лицом губительного зла, Христос продолжает молиться за нас, и Его молитва «становится для всех возвещением прощения и примирения».

По словам Папы, именно в семьях рождается будущее народов: в последние десятилетия Церковь причислила к лику блаженных и святых супружеские пары, среди них – родителей св. Терезы Младенца Иисуса и польскую семью Ульма. Эти канонизации говорят устами Церкви: мир нуждается в супружеском союзе, чтобы «познать и принять Божью любовь» и с её помощью преодолеть «силы, разрушающие отношения и общество».

Святая Месса в Ватикане 1 июня 2025 г. (ANSA)

«Поэтому, с сердцем, исполненным благодарности и надежды, обращаюсь к вам, супруги: брак – не идеал, а канон подлинной любви между мужчиной и женщиной: любви всеохватывающей, верной, плодоносной (см. св. Павел VI, Humanae vitae 9). Эта любовь, превращая вас в одну плоть, делает вас способными, по образу Божию, даровать жизнь».

Папа призвал родителей быть для детей примером последовательности, детей – благодарить родителей, ведь «сказать “спасибо” – это первый способ почтить отца и матерь» (Исх 20,12). Старики призваны заботиться о близких с терпением, смирением и мудростью прожитых лет. «В семье вера передаётся вместе с жизнью, из поколения в поколение», – сказал Епископ Рима, называя домашний очаг привилегированным местом встречи с Христом.

В конце проповеди Папа напомнил, что молитва Иисуса не только поддерживает в пути, но и указывает на конечную цель – навсегда стать едиными в единственном Спасителе, вместе с нашими близкими, которые уже пребывают в незакатном свете Пасхи.