Папа: Бог использует то немногое, что мы можем Ему предложить

Перед чтением молитвы Angelus в праздник Corpus Domini Святейший Отец обратился к верным со словом о чуде умножения хлебов и рыб (см. Лк 9,11-17).

София Халходжаева

Чтобы накормить тысячи людей, пришедших послушать Его и просить об исцелении, Иисус предлагает апостолам принести то немногое, что у них есть, благословляет хлебы и рыбы и велит раздать всё это народу, напомнил Папа. Результат удивителен: «И ели, и насытились все; и оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов» (см. Лк 9,17).

Глубокий смысл этого чуда состоит в том, что оно является знаком: дары Божьи, даже самые малые, умножаются тем больше, чем больше ими делятся, пояснил Святейший Отец.

Вспоминая чудо умножения хлебов в праздник Тела и Крови Христовых, мы размышляем над ещё более глубокой реальностью, подчеркнул Папа. Полностью разделив нашу уязвимость, Господь решил использовать для нашего искупления именно то немногое, что мы можем Ему предложить, отметил Папа, сославшись на выдающегося православного богослова Николая Кавасилу («Семь слов о жизни во Христе», IV, 3).

Паломники на площади Святого Петра (Ватикан, 22 июня 2025 г.) (@Vatican Media)

Святейший Отец провел аналогию между дарами, которые мы преподносим друг другу, и великим даром Евхаристии: в этом Таинстве Господь принимает, освящает и благословляет хлеб и вино, которые мы возлагаем на алтарь вместе с приношением нашей жизни, и преображает их в Тело и Кровь Христа, Жертву любви для спасения мира. Бог объединяется с нами, радостно принимая то, что мы приносим, и приглашает нас объединиться с Ним, принимая с такой же радостью и разделяя Его дар любви. Таким образом, говорит св. Августин, как из «зерен пшеницы, собранных вместе <…> образуется единый хлеб, так в согласии любви образуется единое тело Христово».

Папа Лев XIV на площади Св. Петра (Ватикан, 22 июня 2025 г.) (@Vatican Media)

Святейший Отец призвал верных присоединиться к нему в евхаристической процессии, которая состоится вечером этого дня.

«Мы вместе совершим Святую Мессу и затем отправимся в путь, неся Пресвятые Дары по улицам нашего города. Мы вознесем песнопения и молитвы и, наконец, соберемся перед базиликой Санта-Мария-Маджоре, чтобы просить о Божьем благословении на наши дома и семьи, на все человечество. Пусть этот праздник станет ярким знамением нашего ежедневного стремления, питаемого у алтаря и дарохранительницы: быть носителями единения и мира друг для друга, во взаимном общении и милосердной любви».