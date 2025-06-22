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Папа Римский

Папа: Бог использует то немногое, что мы можем Ему предложить

Перед чтением молитвы Angelus в праздник Corpus Domini Святейший Отец обратился к верным со словом о чуде умножения хлебов и рыб (см. Лк 9,11-17).

София Халходжаева  

Чтобы накормить тысячи людей, пришедших послушать Его и просить об исцелении, Иисус предлагает апостолам принести то немногое, что у них есть, благословляет хлебы и рыбы и велит раздать всё это народу, напомнил Папа. Результат удивителен: «И ели, и насытились все; и оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов» (см. Лк 9,17).

Глубокий смысл этого чуда состоит в том, что оно является знаком: дары Божьи, даже самые малые, умножаются тем больше, чем больше ими делятся, пояснил Святейший Отец.

Вспоминая чудо умножения хлебов в праздник Тела и Крови Христовых, мы размышляем над ещё более глубокой реальностью, подчеркнул Папа. Полностью разделив нашу уязвимость, Господь решил использовать для нашего искупления именно то немногое, что мы можем Ему предложить, отметил Папа, сославшись на выдающегося православного богослова Николая Кавасилу («Семь слов о жизни во Христе», IV, 3).

Паломники на площади Святого Петра (Ватикан, 22 июня 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (Ватикан, 22 июня 2025 г.)   (@Vatican Media)

Святейший Отец провел аналогию между дарами, которые мы преподносим друг другу, и великим даром Евхаристии: в этом Таинстве Господь принимает, освящает и благословляет хлеб и вино, которые мы возлагаем на алтарь вместе с приношением нашей жизни, и преображает их в Тело и Кровь Христа, Жертву любви для спасения мира. Бог объединяется с нами, радостно принимая то, что мы приносим, и приглашает нас объединиться с Ним, принимая с такой же радостью и разделяя Его дар любви. Таким образом, говорит св. Августин, как из «зерен пшеницы, собранных вместе <…> образуется единый хлеб, так в согласии любви образуется единое тело Христово».

Папа Лев XIV на площади Св. Петра (Ватикан, 22 июня 2025 г.)
Папа Лев XIV на площади Св. Петра (Ватикан, 22 июня 2025 г.)   (@Vatican Media)

Святейший Отец призвал верных присоединиться к нему в евхаристической процессии, которая состоится вечером этого дня.

«Мы вместе совершим Святую Мессу и затем отправимся в путь, неся Пресвятые Дары по улицам нашего города. Мы вознесем песнопения и молитвы и, наконец, соберемся перед базиликой Санта-Мария-Маджоре, чтобы просить о Божьем благословении на наши дома и семьи, на все человечество. Пусть этот праздник станет ярким знамением нашего ежедневного стремления, питаемого у алтаря и дарохранительницы: быть носителями единения и мира друг для друга, во взаимном общении и милосердной любви».

Паломники на площади Святого Петра (Ватикан, 22 июня 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (Ватикан, 22 июня 2025 г.)   (@Vatican Media)
22 июня 2025, 12:50

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Caeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.