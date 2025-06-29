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Папа Римский

Св. Отец: Епископ Рима служит церковному единству

«Единство в Церкви и между Церквами питается прощением и взаимным доверием. Начиная с наших семей и наших общин. Ведь если Иисус доверяет нам, то и мы можем доверять друг другу во Имя Его», – подчеркнул Лев XIV перед чтением молитвы Angelus в торжество свв. апостолов Петра и Павла.

София Халходжаева  

Обращаясь к верным в великий праздник Римской Церкви, «порождённой свидетельством апостолов Петра и Павла и оплодотворённой их кровью, а также кровью многих других мучеников», Папа отметил, что и сегодня повсюду в мире христиане отважно следуют Евангелию даже ценой собственной жизни. Таким образом выражает себя экуменизм крови, невидимое и глубокое единство между христианскими Церквами, которые ещё не пребывают в полном и зримом общении друг с другом. «Поэтому в этот торжественный праздник, – сказал Папа, – я хочу подтвердить, что моё епископское служение – это служение единству, и что Римская Церковь, связанная кровью святых Петра и Павла, призвана способствовать общению между всеми Церквами».

Камень, от которого Пётр получил своё имя, – это Христос, камень, отвергнутый людьми, который Бог сделал краеугольным (см. Мф 21,42). Этот радикальный поворот ситуации продолжается всегда, пояснил Лев XIV, приведя в качестве примера Папские базилики первоверховных апостолов: в древности они располагались на окраине города, «вне стен», как говорят и по сей день. То, что предстает сегодня перед нами во всем величии и славе, изначально было отвергнуто и изгнано, ибо оно противоречило мирскому мышлению. Точно так же те, кто следуют за Иисусом, идут по пути евангельских Заповедей блаженства, где нищета духа, кротость, милосердие, жажда правды, миротворчество встречают противодействие и даже гонения. «Однако слава Бога сияет в Его друзьях, и Он формирует их на пути от обращения к обращению», – подчеркнул Святейший Отец:

«Дорогие братья и сёстры, на гробницах Апостолов, тысячелетней цели паломничества, мы тоже обнаруживаем, что можем жить от обращения к обращению. Новый Завет не скрывает ошибок, противоречий, грехов тех, кого мы почитаем как величайших апостолов. Их величие, по сути, было сформировано прощением. Воскресший не раз приходил, чтобы вернуть их на Свой путь. Иисус никогда не зовёт только один раз. Вот почему все мы всегда можем надеяться, как напоминает и Юбилей».

«Пусть апостолы Пётр и Павел вместе с Девой Марией ходатайствуют за нас, дабы в этом истерзанном мире Церковь была домом и школой общения», – воззвал в конце обращения Лев XIV.

Паломники на площади Святого Петра (29 июня 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (29 июня 2025 г.)
29 июня 2025, 12:28

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Caeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.