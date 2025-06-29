Св. Отец: Епископ Рима служит церковному единству

«Единство в Церкви и между Церквами питается прощением и взаимным доверием. Начиная с наших семей и наших общин. Ведь если Иисус доверяет нам, то и мы можем доверять друг другу во Имя Его», – подчеркнул Лев XIV перед чтением молитвы Angelus в торжество свв. апостолов Петра и Павла.

София Халходжаева

Обращаясь к верным в великий праздник Римской Церкви, «порождённой свидетельством апостолов Петра и Павла и оплодотворённой их кровью, а также кровью многих других мучеников», Папа отметил, что и сегодня повсюду в мире христиане отважно следуют Евангелию даже ценой собственной жизни. Таким образом выражает себя экуменизм крови, невидимое и глубокое единство между христианскими Церквами, которые ещё не пребывают в полном и зримом общении друг с другом. «Поэтому в этот торжественный праздник, – сказал Папа, – я хочу подтвердить, что моё епископское служение – это служение единству, и что Римская Церковь, связанная кровью святых Петра и Павла, призвана способствовать общению между всеми Церквами».

Камень, от которого Пётр получил своё имя, – это Христос, камень, отвергнутый людьми, который Бог сделал краеугольным (см. Мф 21,42). Этот радикальный поворот ситуации продолжается всегда, пояснил Лев XIV, приведя в качестве примера Папские базилики первоверховных апостолов: в древности они располагались на окраине города, «вне стен», как говорят и по сей день. То, что предстает сегодня перед нами во всем величии и славе, изначально было отвергнуто и изгнано, ибо оно противоречило мирскому мышлению. Точно так же те, кто следуют за Иисусом, идут по пути евангельских Заповедей блаженства, где нищета духа, кротость, милосердие, жажда правды, миротворчество встречают противодействие и даже гонения. «Однако слава Бога сияет в Его друзьях, и Он формирует их на пути от обращения к обращению», – подчеркнул Святейший Отец:

«Дорогие братья и сёстры, на гробницах Апостолов, тысячелетней цели паломничества, мы тоже обнаруживаем, что можем жить от обращения к обращению. Новый Завет не скрывает ошибок, противоречий, грехов тех, кого мы почитаем как величайших апостолов. Их величие, по сути, было сформировано прощением. Воскресший не раз приходил, чтобы вернуть их на Свой путь. Иисус никогда не зовёт только один раз. Вот почему все мы всегда можем надеяться, как напоминает и Юбилей».

«Пусть апостолы Пётр и Павел вместе с Девой Марией ходатайствуют за нас, дабы в этом истерзанном мире Церковь была домом и школой общения», – воззвал в конце обращения Лев XIV.