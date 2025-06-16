Мечта, ради которой стоит жить: Папа о новом блаженном из ДРК
Виктор Владимиров – Град Ватикан
В своей речи Святейший Отец особо приветствовал епископов, мать и семью новоблаженного, а также представителей Общины Св. Эгидия, к которой принадлежал Флорибер. Цитируя своего предшественника, Папа напомнил, что это мученичество стало результатом выбора честности и отказа от коррупции.
Сила его свидетельства, отметил Епископ Рима, исходила из глубокой духовной жизни, укоренённой в молитве, размышлении над Евангелием и братском общении. Молодой таможенник не просто был добросовестным служащим – он жил евангельской верой, воплощённой в служении бедным и детям улицы, пострадавшим от войны.
Особое внимание Папа уделил духовности Общины Св. Эгидия, в центре которой «молитва, бедные, мир»: именно это направляло жизнь новоблаженного. «Он верил, что мы рождены для великих дел, чтобы преобразить реальность», – вспоминает один из его друзей.
Флорибер был миротворцем в регионе, раздираемом насилием. Он выбирал путь кротости, единения и заботы о самых уязвимых. Его мечта о мире, где дети будут расти в мире, а война исчезнет, вдохновляла окружающих, особенно тех, кто чувствовал себя отверженным. Лев XIV подчеркнул, что Флорибер – живой пример того, как африканская молодёжь может стать «закваской разоружённого и обезоруживающего мира».
В конце речи Святейший Отец Епископ Рима выразил надежду на скорейшее установление мира в Киву, в Конго и во всей Африке по заступничеству Пресвятой Девы и блаженного Флорибера.