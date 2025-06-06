Лев XIV встретился с президентом Италии

6 июня Папа Лев XIV принял в Апостольском дворце Ватикана президента Итальянской Республики Серджо Маттареллу, который затем встретился с госсекретарём Св. Престола кардиналом Пьетро Паролином и монсеньором Мирославом Ваховским, заместителем секретаря по связям с государствами.

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В ходе дружеской беседы в Государственном секретариате была выражена удовлетворённость добрыми двусторонними отношениями между Италией и Святейшим Престолом. Стороны обсудили международные темы, уделив особое внимание текущим конфликтам в Украине и на Ближнем Востоке.

В ходе встречи были затронуты некоторые социальные вопросы, в частности, вклад Католической Церкви в жизнь итальянского общества, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана.