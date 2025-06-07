Лев XIV встретился с президентом Аргентины

Утром 7 июня Папа Лев XIV принял в Апостольском дворце Ватикана президента Аргентины Хавьера Херардо Милея. В продолжение визита аргентинский лидер посетил Государственный секретариат, где беседовал с кардиналом Пьетро Паролином и монсеньором Мирославом Ваховским, заместителем секретаря по связям с государствами.

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В ходе дружеского обмена мнениями стороны подтвердили взаимную признательность за устойчивые дипломатические связи между Аргентинской Республикой и Святейшим Престолом. По общему признанию, эти связи имеют потенциал для дальнейшего углубления.

Стороны обсудили вопросы общего интереса, в частности, социально-экономическое развитие, борьбу с бедностью и приверженность социальной сплочённости, отмечается в коммюнике ватиканской пресс-службы. Были затронуты некоторые темы регионального и международного социально-политического характера, а также подтверждена необходимость неотложных мер по защите мира, особенно в контексте открытых вооружённых конфликтов.