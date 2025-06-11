Лев XIV встретился с генеральным секретарём ООН
Утром 11 июня Папа Лев XIV принял в рабочем кабинете Зала Павла VI генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который затем встретился с госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарём по связям с государствами и международными организациями.
Vatican News
Согласно коммюнике Зала печати Ватикана, на встрече в Государственном секретариате Святейший Престол выразил поддержку миротворческим усилиям Организации Объединённых Наций, проводимым на глобальном уровне.
Стороны обсудили текущие процессы и предстоящие саммиты под эгидой ООН, а также вызовы, с которыми Организация сталкивается при решении некоторых кризисов, происходящих в мире.
В ходе беседы были также затронуты конкретные ситуации конфликтов и нестабильности.
11 июня 2025, 14:13