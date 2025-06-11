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Частная аудиенция в Ватикане 11 июня 2025 г. Частная аудиенция в Ватикане 11 июня 2025 г.  (@Vatican Media)
Папа Римский

Лев XIV встретился с генеральным секретарём ООН

Утром 11 июня Папа Лев XIV принял в рабочем кабинете Зала Павла VI генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который затем встретился с госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарём по связям с государствами и международными организациями.

Vatican News

Согласно коммюнике Зала печати Ватикана, на встрече в Государственном секретариате Святейший Престол выразил поддержку миротворческим усилиям Организации Объединённых Наций, проводимым на глобальном уровне.

Стороны обсудили текущие процессы и предстоящие саммиты под эгидой ООН, а также вызовы, с которыми Организация сталкивается при решении некоторых кризисов, происходящих в мире.

В ходе беседы были также затронуты конкретные ситуации конфликтов и нестабильности.

Частная аудиенция в Ватикане 11 июня 2025 г.
Частная аудиенция в Ватикане 11 июня 2025 г.   (@Vatican Media)
11 июня 2025, 14:13

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