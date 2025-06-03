Лев XIV: вслед за Юлиу Хоссу скажем «нет» любому насилию

Вечером 2 июня Папа Лев XIV возглавил в Сикстинской капелле памятную церемонию, посвящённую блаженному кардиналу Юлиу Хоссу – грекокатолическому епископу Клуж-Герлы, исповеднику веры и защитнику человеческого достоинства. Поводом стала пятая годовщина визита Папы Франциска в Румынию и беатификации семи грекокатолических епископов, замученных в годы коммунистических репрессий.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В присутствии церковных и гражданских властей Румынии, а также главы Федерации еврейских общин страны Лев XIV назвал Хоссу «человеком диалога и пророком надежды»: его жизнь остаётся живым примером верности, милосердия и межрелигиозного братства. Находясь в заключении, монсеньор Хоссу был тайно возведён в кардинальский сан святым Павлом VI в 1969 году. Несмотря на суровые преследования, блаженный хранил верность Католической Церкви, открыто выступал в защиту евреев во время нацистской оккупации Трансильвании, стараясь не допустить их депортации, напомнил Папа, процитировав пастырское послание Хоссу от 2 апреля 1944 года: «Наше обращение направлено ко всем вам, досточтимые братья и возлюбленные чада: помогайте евреям не только мыслями, но и жертвой, зная, что сегодня нет более благородного дела, чем христианская и румынская помощь, рождённая пламенной человеческой любовью».

Благодаря вмешательству епископа удалось спасти тысячи жизней; в настоящее время идёт процесс присвоения ему звания «Праведник народов мира». Святейший Отец напомнил о вдохновляющих словах румынского пастыря: «Бог послал нас в эту тьму страдания, чтобы мы прощали и молились об обращении всех». «Эти слова, – отметил Папа, – воплощают сущность духа мучеников: непоколебимую веру в Бога, лишённую ненависти, но исполненную милосердия, которое преображает страдание в любовь к гонителю».

«Я надеюсь, что его пример, предвосхитивший то, что позднее будет выражено в декларации Nostra aetate II Ватиканского собора <…>, станет светом для сегодняшнего мира: скажем “нет” насилию, любому насилию, тем более если оно совершается против людей беззащитных и беспомощных, таких как дети и семьи!»