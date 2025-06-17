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Папские виллы в Кастель Гандольфо Папские виллы в Кастель Гандольфо 
Папа Римский

Лев XIV проведёт летний отпуск в Кастель Гандольфо

Этим летом Лев XIV возобновит давнюю традицию Епископов Рима проводить время отпуска и молитвы в Кастель Гандольфо.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

По сообщению Префектуры Папского дома, воскресным вечером 6 июля Лев XIV отправится в Папскую резиденцию, расположенную в 25 километрах от Рима. В воскресенье 13 июля в 10 часов он возглавит Св. Мессу в Папском приходе Св. Фомы Виллановского в Кастель Гандольфо и в полдень – богородичную молитву «Ангел Господень» на площади Свободы перед Апостольским дворцом.

В воскресенье 20 июля в 9 часов 30 минут Лев XIV возглавит Евхаристическое богослужение в кафедральном соборе города Альбано, а в полдень – молитву «Ангел Господень» на центральной площади Кастель Гандольфо. После обеда он возвратится в Ватикан.

В июле не будет общих и частных и аудиенций, за исключением общей аудиенции 30 июля.

В пятницу 15 августа в 10 часов, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, Лев XIV возглавит Мессу в Папском приходе Кастель Гандольфо, а в 12 часов – традиционную богородичную молитву на площади Свободы.

В воскресенья 17 августа Святейший Отец вознесёт с верующими молитву «Ангел Господень» на центральной площади Кастель Гандольфо и вечером того же дня вернётся в Ватикан.

Папские виллы, где отдыхал св. Иоанн Павел II и где завершил своё публичное служение Бенедикт XVI, стали музеем в 2016 году по инициативе Папы Франциска. В 2023 году здесь был создан Образовательный экоцентр Laudato si’, который недавно посетил Лев XIV.

17 июня 2025, 16:00

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