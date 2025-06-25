Лев XIV призвал семинаристов всецело довериться Богу

Утром 25 июня Папа Лев XIV встретился в Ватикане с семинаристами из епархий Тривенето (Италия), участниками юбилейного паломничества.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Приветствуя гостей, Папа отметил глубокие христианские корни их земли, восходящие к древней Церкви Аквилеи, где сияет свидетельство мучеников и святых пастырей. «Сегодня наша очередь продолжать это вдохновенное дело», – сказал Папа, обращаясь к будущим священникам. Даже когда путь кажется трудным, семинаристы не должны унывать: «Даже ангелы, увиденные Иаковом, не летали, а восходили по лестнице ступенька за ступенькой; что уж говорить о нас, бедных людях без крыльев». Так говорил блаженный Иоанн Павел I, подлинный образец священнической жизни, в котором проявились лучшие добродетели североитальянского народа.

Говоря о внутренней борьбе на пути к священству, Папа привёл эпизод из «Исповеди» Блаженного Августина: охваченный сомнениями, святой однажды уединился в саду и услышал слова добродетели Чистоты: «Зачем опираешься на себя? В себе нет опоры. Бросайся к Нему, не бойся, Он не отойдёт, не позволит тебе упасть. Бросайся спокойно, Он примет и исцелит тебя».

Этот призыв, подчеркнул Папа, касается не только целибата – дара, который нужно хранить и взращивать, – но и всего пути духовного распознавания. Это приглашение к безграничному упованию на Господа, к отказу от иллюзии самодостаточности: «Не только в семинарии, но и на протяжении всей жизни, особенно в моменты опустошения или даже падений, повторяйте: “Уповаю на милость Божию во веки веков”», - посоветовал Папа, призвав семинаристов никогда не замыкаться в себе. Подготовка к священству проходит в общении с другими, поэтому важны братские связи с товарищами, искреннее доверие к наставникам. Каждый кандидат является «протагонистом своей подготовки», но никак не «солистом», отметил Епископ Рима, указав на самое важное – на Христа. «Взирайте на Него», – призвал Папа, цитируя Послание к Евреям. Господь желает быть другом, и в этом тайна святости: осознание драгоценной дружбы с Иисусом Христом.

Цитируя энциклику Папы Франциска Dilexit nos, Святейший Отец призвал семинаристов не стыдиться дружбы с Господом: нужно «смело рассказывать другим, как благостно от встречи с Ним».

«Встретить Иисуса значит спастись. Это даёт силу и радость нести Евангелие всем», – сказал в конце обращения Лев XIV, преподав благословение и вверив семинаристов материнскому покрову Пресвятой Богородицы.