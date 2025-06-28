Лев XIV призвал православных к зримому церковному единству

28 июня Лев XIV принял делегатов Константинопольского Патриархата, прибывших по традиции в Ватикан на праздник свв. апостолов Петра и Павла во главе с митрополитом Халкидонским Эммануилом, председателем Синодальной комиссии по отношениям с Католической Церковью.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Обращаясь к гостям, Папа с радостью отметил, что это первая встреча с делегацией Константинополя после начала его понтификата. По его словам, ежегодный обмен делегациями между Римом и Константинополем – это знак уже существующего глубокого общения, отражение уз братства между апостолами Петром и Андреем.

Епископ Рима напомнил, что возобновление подлинного диалога между двумя Церквами стало возможным благодаря смелым шагам св. Павла VI и Патриарха Афинагора. Их преемники решительно продолжили путь примирения, укрепляя братские отношения. Святейший Отец передал благодарность Патриарху Варфоломею за участие в похоронах Папы Франциска и в инаугурационной Мессе нового понтификата.

Лев XIV подчеркнул своё стремление «восстановить полное зримое единство между нашими Церквами». Эта цель достижима лишь с Божьей помощью, через постоянный братский диалог, уважение и внимание друг к другу, подчеркнул Папа:

«Я открыт для любых предложений в этом направлении, всегда советуясь с собратьями-епископами Католической Церкви, которые разделяют со мной, каждый по-своему, ответственность за всецелое, зримое единство Церкви».

Папа выразил признательность за продолжение традиции ежегодных встреч и в конце речи призвал заступничество Пресвятой Богородицы, апостолов Петра, Павла и Андрея, «которые вовеки живут в совершенном единении святых», дабы они сопровождали евангельское служение