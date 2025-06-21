Лев XIV: политика обязана служить человеку и истине

21 июня Папа Лев XIV принял в Ватикане участников встречи Международного межпарламентского союза, проходящей в рамках Юбилея органов власти. Среди гостей – делегации из 68 стран, включая глав парламентов и международных организаций.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Обращаясь к гостям, Папа напомнил, что политика, если она служит общему благу, становится делом христианской любви, знаком и свидетельством деяний Бога на благо человека. Святейший Отец выделил три злободневных направления, требующие особого внимания: общественное благо, религиозная свобода и вызовы цифровой эпохи.

Политика должна служить защите уязвимых и преодолению социального неравенства, которое «порождает ситуации постоянной несправедливости, легко перерастающие в насилие и, рано или поздно, в трагедию войны». Доброкачественная политика способствует справедливому распределению ресурсов и служит миру – как внутри стран, так и в международных отношениях.

Лев XIV подчеркнул важность межрелигиозного диалога и свободы совести; им способствует обращение к универсальным нравственным основам, в частности, к естественному закону. Непрестанным ориентиром для защиты человеческого достоинства остаётся Всеобщая декларация прав человека.

«Вера в Бога и исходящие из нее позитивные ценности – огромный источник добра и истины в жизни отдельных людей и сообществ».

Частная аудиенция в Ватикане 21 июня 2025 г. (@Vatican Media)

Святейший Отец отметил, что цифровые технологии, включая ИИ, могут не только помогать человеку, но и угрожать его свободе, идентичности и этическим ориентирам: человеческая жизнь гораздо ценнее любого алгоритма.



«Общественные отношениям необходимы человеческие пространства гораздо более широкие, чем ограниченные схемы, которые может подготовить любая бездушная машина».

Епископ Рима подчеркнул уникальность человеческой памяти, которая, в отличие от машинной, является живой, креативной, динамичной, порождающей. По его словам, политика не может игнорировать вызовы цифровой эпохи, но должна ответственно и дальновидно формировать такие ориентиры и образы жизни, которые послужат молодым поколениям. Пример для политиков Папа видит в св. Томасе Море – мученике за истину, свободу и главенство совести, который воспринимал политику как миссию служения бедным, семье и молодёжи.

В конце встречи Лев XIV поблагодарил гостей за визит, пожелал плодотворной работы и преподал апостольское благословение.