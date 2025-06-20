Лев XIV подчеркнул миссионерскую ценность Радио Ватикана

Утром 19 июня Лев XIV посетил вещательный центр Ватиканского радио в Санта-Мария-ди-Галерия. Структура, основанная Пием XII в 1957 году, расположена в экстерриториальной зоне Святейшего Престола и остаётся ключевой площадкой коротковолнового вещания Радио Папы Римского.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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Святейший Отец пообщался с персоналом центра, осмотрел антенны, передающую аппаратуру и цифровую систему аварийного резервирования. Особое внимание он уделил контрольной комнате и трансляционной студии, спроектированной выдающимся архитектором Пьером Луиджи Нерви.

Епископ Рима отметил: во время его миссионерской деятельности в Латинской Америке и Африке неоценимую помощь оказывало коротковолновое вещание Радио Ватикана. Его передачи достигают мест, куда доходят лишь немногие вещатели, и это, безусловно, подтверждает миссионерскую ценность коммуникации.

Сотрудники центра отпраздновали вместе с Папой 43-ю годовщину его священнического рукоположения, совпавшую с этим днём. Благословляя присутствующих, Лев XIV выразил признательность за их верность и труд, который не прекращается даже в этот день праздника Тела и Крови Христовых.

Папа Лев XIV в вещательном центре Ватиканского радио (Санта-Мария-ди-Галерия, 19 июня 2025 г.) (@Vatican Media)

Папа ознакомился с проектом агровольтаической установки, реализуемой на основе motu proprio Папы Франциска «Брат Солнце». Она должна обеспечить энергетическую независимость как самого Центра, так и всего Государства Града Ватикан.

Папа Лев XIV в вещательном центре Ватиканского радио (Санта-Мария-ди-Галерия, 19 июня 2025 г.) (@Vatican Media)

Вещательная структура в Санта-Мария-ди-Галерия была открыта Пием XII в 1957 году, и последний раз Папа Иоанн Павел II посещал её в 1991 году.