Лев XIV побеседовал с председателем правительства Испании

Вечером 11 июня состоялся телефонный разговор Папы Льва XIV с председателем правительства Испании Педро Санчесом.

Vatican News

По сообщению Зала печати Святейшего Престола, Епископ Рима выразил признательность за участие короля Филиппа VI и королевы Летисии в евхаристическом богослужении по случаю начала его понтификата.

«В ходе беседы, – отмечается в коммюнике, – были затронуты вопросы общего интереса, в том числе миграционный кризис, необходимость наведения мостов для разрешения текущих конфликтов и защита человеческого достоинства».

Стороны обсудили IV Международную конференцию по финансированию развития, которая состоится в июне в Севилье. «Глава испанского правительства вновь пригласил Святейшего Отца посетить страну».