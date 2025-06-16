Вера и космос. Папа обратился к молодым астрономам

16 июня Лев XIV принял участников Летней школы астрономии и астрофизики, организованной Ватиканской обсерваторией. Папа выразил радость по поводу их международного научного братства и надежду, что совместный опыт поможет развитию науки на благо всего человечества.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 21/01/2025 Ватиканская обсерватория: отобраны участники Летней школы В июне Ватиканская обсерватория проведет традиционную Летнюю школу астрономии и астрофизики: в Кастель Гандольфо съедутся 25 учащихся из 21 страны.

Темой занятий Летней школы стал космос, изучаемый с помощью телескопа «Джеймс Уэбб», Этот уникальный инструмент позволяет исследовать экзопланеты и туманности, а также увидеть древний свет далёких галактик, повествующий о начале Вселенной. Епископ Рима отметил, что библейские авторы, не имея таких возможностей, всё же размышляли о творении: поэтическим взглядом они созерцали «звёзды, ликующие перед Творцом».

Эти удивительные феномены не только расширяют познания, но и порождают «таинственную радость», побуждающую к благодарности. Папа напомнил, что никто не достигает своего положения в одиночку, будучи частью большого сообщества: труды астрономов предназначены для всеобщего блага. Молодые исследователи призваны щедро делиться знаниями и тем изумлением, которое возникает от созерцания «семян», посеянных Богом в гармонии Вселенной (см. св. Августин, De Genesis ad litteram, V, 23, 44-45). Так научный поиск становится вкладом в созидание более справедливого и мирного мира.

В конце встречи Святейший Отец преподал гостям апостольское благословение с молитвой о мудрости, понимании, радости и мире.