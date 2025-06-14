Израиль-Иран. Папа: никто не должен угрожать существованию другого

В конце общей аудиенции Святейший Отец напомнил, что «в эти дни приходят очень тревожные новости: ситуация в Иране и Израиле серьёзно обострилась».

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Читайте также 14/06/2025 Св. Отец: надежда связывает небеса и землю Утром 14 июня Папа Лев XIV возобновил цикл субботних юбилейных аудиенций, начатый Папой Франциском. На площади Святого Петра он обратился к паломникам с катехизическим наставлением ...

«В столь сложный момент я вновь обращаюсь с призывом к ответственности и благоразумию, – сказал Лев XIV. – Усилия по созиданию более безопасного мира, свободного от ядерной угрозы, должны осуществляться через уважительную встречу и искренний диалог, чтобы утвердить прочный миропорядок, основанный на справедливости, братстве и общем благе. Никто не должен угрожать существованию другого. Долг каждого государства – поддерживать дело мира, прокладывая пути примирения и способствуя решениям, гарантирующим безопасность и достоинство для всех!»