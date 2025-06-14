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Военный конфликт между Ираном и Израилем (июнь 2025 г.) Военный конфликт между Ираном и Израилем (июнь 2025 г.)  (AFP or licensors)
Папа Римский

Израиль-Иран. Папа: никто не должен угрожать существованию другого

В конце общей аудиенции Святейший Отец напомнил, что «в эти дни приходят очень тревожные новости: ситуация в Иране и Израиле серьёзно обострилась».

Vatican News  

«В столь сложный момент я вновь обращаюсь с призывом к ответственности и благоразумию, – сказал Лев XIV. – Усилия по созиданию более безопасного мира, свободного от ядерной угрозы, должны осуществляться через уважительную встречу и искренний диалог, чтобы утвердить прочный миропорядок, основанный на справедливости, братстве и общем благе. Никто не должен угрожать существованию другого. Долг каждого государства – поддерживать дело мира, прокладывая пути примирения и способствуя решениям, гарантирующим безопасность и достоинство для всех!»

14 июня 2025, 11:58

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