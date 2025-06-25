Епископ – заступник своей Церкви и тот, кто идет против течения

По случаю юбилейного паломничества епископов в Рим Папа Лев XIV провёл с ними встречу и обратился с наставлением о духовности и миссии епископа.

Ольга Сакун - Град Ватикан

«Каждый из вас еще прежде, чем быть пастырем, - овца в стаде Господнем, - отметил Папа. – Вот почему и мы, более того, в первую очередь мы приглашены пройти через Святые врата, символ Христа Спасителя». Для того, чтобы руководить Церковью, прежде всего необходимо позволить Ему, Доброму пастырю, нас обновить, подчеркнул Святейший Отец и вновь напомнил о словах святого Павла, так часто звучавших из уст Папы Франциска: «Надежда не разочаровывает». Эти слова должны стать наследием для всех епископов, которые призваны хранить их и передавать Народу Божьему:

«Возвещать надежду, которая не постыжает, для вас означает идти против течения, даже против очевидного, когда в болезненных ситуациях не видно никакого выхода».

Папа перечислил основные черты, которые должны характеризовать свидетельство каждого пастыря в Церкви.

Во-первых, епископ – это «видимый знак единства в поместной Церкви», и его задача – действовать так, чтобы церковная община созидалась в общении ее членов и в единстве с Вселенской Церковью. В этой миссии «епископ может полагаться на особую Божественную благодать, дарованную ему в епископской хиротонии; она поддерживает его как наставника веры, того, кто освящает и осуществляет духовное руководство».

Епископ – это также «человек богословской жизни», то есть всецело послушный деянию Святого Духа, пробуждающего в нем веру, надежду и любовь. Епископ – это «человек веры», заступающийся, подобно Моисею, за народ:

«Епископ – заступник в своей Церкви, ибо Дух Святой поддерживает у него в сердце пламя веры».

Пастырь призван быть человеком надежды и в силу этой богословской добродетели помогать другим не терять надежды; быть человеком пастырской любви и «долга любви», как говорил святой Августин.

«Проповедь, посещение общин, выслушивание пресвитеров и диаконов, административные решения, - все воодушевлено и мотивировано любовью Иисуса Христа Пастыря. Его благодатью, ежедневно черпаемой из Евхаристии и молитвы, епископ подает пример братской любви к своему коадъютору или помощнику, к епископу на покое и к епископам соседних епархий, к своим ближайшим сотрудникам, равно как и ко священникам, испытывающим трудности или больным».

Еще одна черта, присущая пастырю, - благоразумие, продолжил Папа Лев XIV. Знаком пастырского благоразумия служит «диалог как стиль и метод в отношениях».

Пастыря характеризует также евангельская бедность:

«Его стиль – простой, сдержанный и щедрый, достойный и в то же время соответствующий условиям жизни большей части его народа».

Далее Папа остановился на безбрачии и девстве ради Царства Небесного, которые также являются формой бедности. Речь идет не только о воздержании от брака, но и о «целомудрии сердца». Это проявляется также в твердости и решимости в противостоянии любым видам злоупотреблений, в особенности в отношении к малолетним.

Наконец, пастыри призваны взращивать в себе такие человеческие добродетели, как искренность, великодушие, открытость разума и сердца, умение радоваться с радующимися и страдать со страждущими, самообладание, деликатность, терпение, тактичность, умение слушать и вступать в диалог, готовность послужить. Все эти добродетели, которые в большей или меньшей степени присущи нам по природе, «мы можем и обязаны взращивать, сообразуясь с Иисусом Христом, благодатью Святого Духа», - подчеркнул Папа Лев XIV.