Ближний Восток. Папа: избрать путь диалога, дипломатии и мира

В конце общей аудиенции 25 июня Папа Лев XIV приветствовал многочисленных паломников, которые прибыли в Ватикан на Юбилей с разных континентов.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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«В минувшее воскресенье в церкви Св. Илии в Дамаске был совершён гнусный теракт против греко-православной общины, – напомнил Папа. – Мы вверяем жертв милосердию Божьему и возносим молитвы за раненых и их близких. Христианам Ближнего Востока хочу сказать: я с вами, с вами – вся Церковь. Это трагическое событие вновь напоминает о глубокой уязвимости, которая по-прежнему характеризует Сирию после многих лет конфликтов и нестабильности. Именно поэтому крайне важно, чтобы международное сообщество не отворачивалось от этой страны, а продолжало оказывать ей поддержку делами солидарности и обновлённым стремлением к миру и примирению».

С вниманием и надеждой, отметил Святейший Отец, мы продолжаем следить за развитием ситуации в Иране, Израиле и Палестине:

«Слова пророка Исайи звучат как никогда настоятельно: “Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать”. Да будет услышан этот глас, исходящий от Всевышнего, да исцелятся раны, нанесённые кровопролитием последних дней. Да будет отвергнута всякая логика превосходства и мести, да будет избран с твёрдой решимостью путь диалога, дипломатии и мира».

Епископ Рима отдельно обратился к молодёжи, больным и новобрачным:

«Наступило лето, для многих время отпусков и отдыха. Для вас, дорогие молодые люди, пусть это будет поводом для полезного социального и духовного опыта; для вас, дорогие молодожены, пусть это будет временем для укрепления вашего союза и углубления вашей миссии в Церкви и обществе. Я также желаю вам, дорогие больные, чтобы в эти летние месяцы вы не испытывали нужды в близости любимых людей. Всем вам моё благословение!»