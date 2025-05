Вверить себя Тому, Кто ведет Церковь

У Римской епархии есть свой епископ, у Вселенской Церкви – свой пастырь. С быстротой, способной удивить лишь тех, кто смотрит на жизнь Церкви сквозь призму политики, конклав избрал Преемника Петра. Спасибо Вам, Святейший Отец, за то, что Вы согласились. Спасибо за Ваше «да», за доверие Тому, Кто направляет Церковь.

На память вновь приходят знаменитые слова, произнесенные Павлом VI перед студентами Ломбардской коллегии в декабре 1968 года – в тяжёлое время протестов после II Ватиканского собора: «Многие, – сказал тогда Святейший Отец, – ожидают от Папы громких жестов, решительных и твёрдых выступлений. Папа же считает, что не должен следовать иному пути, кроме пути доверия Иисусу Христу, Которому судьба Его Церкви важнее, чем кому бы то ни было. Именно Он усмирит бурю. Сколько раз Учитель повторял: «Confidite in Deum. Creditis in Deum, et in me credite!» («Уповайте на Бога. Веруйте в Бога и в Меня веруйте»). Папа первым исполнит это повеление Господа и с доверием, без тревог и ненужных беспокойств, предаст себя таинственному водительству невидимой, но, несомненно, действенной помощи Иисуса Своей Церкви. Речь не идёт о бесплодном, инертном ожидании: это бодрствующее ожидание в молитве. Таково условие, избранное Самим Иисусом для нас, дабы Он мог действовать в полной мере. Папа Римский тоже нуждается в молитвенной помощи».

Сегодня уже весь мир оказался в центре бури, его сотрясают войны и насилие. Помолимся о мире. Помолимся вместе с Петром и о Петре, который сегодня принял имя Лев, показав единение с Папой, давшим миру энциклику Rerum novarum. Утвержденные им в вере, научимся и мы вверять себя Тому, Кто царствует с Древа крестного, неся на Себе раны человечества.

Андреа Торниелли