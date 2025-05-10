Вечерний визит Папы Льва XIV в Палаццо-дель-Сант-Уффицио

В самом начале понтификата Лев XIV совершил первый неформальный визит на границе Ватикана.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Вечером 8 мая Папа посетил Палаццо-дель-Сант-Уффицио (здание Департамента вероучения), где провёл последние недели перед конклавом. Святейший Отец тепло приветствовал во внутреннем дворике каждого из бывших соседей и с улыбкой откликнулся на просьбы о совместной фотографии. Заметив верующих из Мексики и Венесуэлы, он обратился к ним на испанском.

Епископ Рима не остался равнодушным к просьбе девочки по имени Микела, которая попросила благословить её Библию и поставить автограф. Он с готовностью исполнил просьбу, добавив с улыбкой: «Мне ещё нужно немного освоить новую подпись – старая больше не подходит!». Затем, шутливо, он уточнил дату, спросив, действительно ли сегодня восьмое мая.

В конце встречи Папа благословил всех присутствующих и поблагодарил за молитвы и добрые слова.