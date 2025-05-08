Ватикан. Тысячи верующих со всего мира ждут белого дыма

Тысячи паломников остаются на площади Святого Петра в надежде, что вскоре над кровлей Сикстинской капеллы вознесётся белый дым. Все они ждут Папу: смелого, открытого для мира и внимательного к каждому человеку.

Эдоардо Джирибальди, Лорена Леонарди – Град Ватикан

Тысячи паломников остаются на площади Святого Петра в надежде, что вскоре над кровлей Сикстинской капеллы вознесётся белый дым. Все они ждут Папу: смелого, открытого для мира и внимательного к каждому человеку.

8 мая с раннего утра взгляды десятков тысяч верующих со всего мира и сотней телекамер обращены к небольшому дымоходу на крыше Сикстинской капеллы. В 11 часов 51 минуту всё становится ясно: после двух утренних голосований кардиналы не выбрали нового Епископа Рима. Из трубы поднимается чёрный дым. Накануне вечером, в 21 час, дым был таким же – и сорок пять тысяч человек на площади ощутили разочарование в напряжённой атмосфере эмоций, смешанных с усталостью.

Площадь Святого Петра наполнена людьми и днём и ночью: сияние купола, флаги десятков стран, общая надежда и молчаливое братство. Люди, приехавшие со всех континентов, делятся с журналистами Ватиканского радио своей верой и ожиданиями.

В конце улицы Кончилиационе – семья из Севильи: мать с детьми уходит, отец остаётся. «Следи за телефоном», – говорит он жене. Рядом бразильцы сворачивают флаг: «Встретимся позже». Албанцы аккуратно складывают полотнище с чёрным орлом. Но уже вечером их ожидает предвкушение великого момента, который может затронуть судьбу каждого.

Паломники на площади Святого Петра (8 мая 2025 г.) (@Vatican Media)

У подножия колоннады Бернини сидит Лео, пожилой паломник с Кубы. В клетчатой рубашке, с беретом и посохом, он держит на груди образ Пресвятой Богородицы. «Я останусь столько, сколько нужно, – говорит он с достоинством. – Мне всё равно, откуда будет Папа, мне не важны его идеи, но он должен быть смелым».

Рядом – Карина из мексиканского Монтеррея; она приехала на Юбилей предпринимателей и осталась на конклав. Её надежда – «на лучшего Папу для этих времён». По соседству – Сибилла, на восьмом месяце беременности, с собакой на поводке. Она говорит, что была на площади во время трёх последних конклавов, но столь массовое участие видит впервые, и добавляет: «Здесь витает чувство единения, и это согревает. Надеюсь, новый Папа будет внимателен ко всем».

Паломники на площади Святого Петра (8 мая 2025 г.) (Vatican Media)

Ребята из Испании стоя делят пиццу прямо из коробки: они мечтают, чтобы избрали их соотечественника. А вот Анналия и Хулио, супруги из Аргентины, приехали «почти с конца света». Хулио закутан в аргентинский флаг: «Мы скучаем по нашему Франциску. Когда он умер, сразу же купили билеты, чтобы проститься с ним и встретить нового Святейшего Отца». Пара, прожившая в браке 18 лет, надеется, что Церковь не пойдёт вспять, а новому Папе нужно быть сильным, не поддаваться политическим манёврам и «уметь работать в синергии с миром».

Среди паломников – четыре студентки маркетинга из римского университета LUMSA. После занятий они пришли на площадь, не желая пропустить столь исторический момент. Многие из паломников делают селфи на фоне купола, пытаясь вписать в эту историю частичку себя.

Молодая мама, наполовину француженка, наполовину итальянка, держит на руках двухлетнего Алекси и за руку – пятилетнего Дамиано: «Мы здесь ради него, – показывает она на старшего сына, – чтобы он помнил этот момент, когда вырастет».