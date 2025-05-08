Поиск

Поиск

Поиск

ruрусский
Паломники на площади Святого Петра (Ватикан, 8 мая 2025 г.) Паломники на площади Святого Петра (Ватикан, 8 мая 2025 г.) 
Папа Римский

Ватикан. Тысячи верующих со всего мира ждут белого дыма

Тысячи паломников остаются на площади Святого Петра в надежде, что вскоре над кровлей Сикстинской капеллы вознесётся белый дым. Все они ждут Папу: смелого, открытого для мира и внимательного к каждому человеку.

Эдоардо Джирибальди, Лорена Леонарди – Град Ватикан  

Тысячи паломников остаются на площади Святого Петра в надежде, что вскоре над кровлей Сикстинской капеллы вознесётся белый дым. Все они ждут Папу: смелого, открытого для мира и внимательного к каждому человеку.

8 мая с раннего утра взгляды десятков тысяч верующих со всего мира и сотней телекамер обращены к небольшому дымоходу на крыше Сикстинской капеллы. В 11 часов 51 минуту всё становится ясно: после двух утренних голосований кардиналы не выбрали нового Епископа Рима. Из трубы поднимается чёрный дым. Накануне вечером, в 21 час, дым был таким же – и сорок пять тысяч человек на площади ощутили разочарование в напряжённой атмосфере эмоций, смешанных с усталостью.

Площадь Святого Петра наполнена людьми и днём и ночью: сияние купола, флаги десятков стран, общая надежда и молчаливое братство. Люди, приехавшие со всех континентов, делятся с журналистами Ватиканского радио своей верой и ожиданиями.

В конце улицы Кончилиационе – семья из Севильи: мать с детьми уходит, отец остаётся. «Следи за телефоном», – говорит он жене. Рядом бразильцы сворачивают флаг: «Встретимся позже». Албанцы аккуратно складывают полотнище с чёрным орлом. Но уже вечером их ожидает предвкушение великого момента, который может затронуть судьбу каждого.

Паломники на площади Святого Петра (8 мая 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (8 мая 2025 г.)   (@Vatican Media)

У подножия колоннады Бернини сидит Лео, пожилой паломник с Кубы. В клетчатой рубашке, с беретом и посохом, он держит на груди образ Пресвятой Богородицы. «Я останусь столько, сколько нужно, – говорит он с достоинством. – Мне всё равно, откуда будет Папа, мне не важны его идеи, но он должен быть смелым».

Рядом – Карина из мексиканского Монтеррея; она приехала на Юбилей предпринимателей и осталась на конклав. Её надежда – «на лучшего Папу для этих времён». По соседству – Сибилла, на восьмом месяце беременности, с собакой на поводке. Она говорит, что была на площади во время трёх последних конклавов, но столь массовое участие видит впервые, и добавляет: «Здесь витает чувство единения, и это согревает. Надеюсь, новый Папа будет внимателен ко всем».

Паломники на площади Святого Петра (8 мая 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (8 мая 2025 г.)   (Vatican Media)

Ребята из Испании стоя делят пиццу прямо из коробки: они мечтают, чтобы избрали их соотечественника. А вот Анналия и Хулио, супруги из Аргентины, приехали «почти с конца света». Хулио закутан в аргентинский флаг: «Мы скучаем по нашему Франциску. Когда он умер, сразу же купили билеты, чтобы проститься с ним и встретить нового Святейшего Отца». Пара, прожившая в браке 18 лет, надеется, что Церковь не пойдёт вспять, а новому Папе нужно быть сильным, не поддаваться политическим манёврам и «уметь работать в синергии с миром».

Среди паломников – четыре студентки маркетинга из римского университета LUMSA. После занятий они пришли на площадь, не желая пропустить столь исторический момент. Многие из паломников делают селфи на фоне купола, пытаясь вписать в эту историю частичку себя.

Молодая мама, наполовину француженка, наполовину итальянка, держит на руках двухлетнего Алекси и за руку – пятилетнего Дамиано: «Мы здесь ради него, – показывает она на старшего сына, – чтобы он помнил этот момент, когда вырастет».

08 мая 2025, 15:08

Календарь Папы Римского
Месса в Доме Святой Марфы
Месса в Доме Святой Марфы
Ангел Господень
Ангел Господень
Аудиенции Папы Римского
Аудиенции Папы Римского
Твой вклад в важную миссию Твой вклад в важную миссию