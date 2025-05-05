Церковь молится о достойных условиях труда

В мае Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца приглашает верующих молиться о достойных условиях труда: таково было молитвенное намерение Папы Франциска. С его уходом традиционный видеоролик вышел в новом формате: вместо личного обращения – фрагменты из учительства трёх последних Епископов Рима.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

На общей аудиенции в 2022 году Папа Франциск сказал:

«Евангелисты Матфей и Марк называют Иосифа плотником или столяром. Иисус занимался делом отца, довольно тяжелым ремеслом. С экономической точки зрения оно не приносило больших доходов».

Этот биографический факт побуждает задуматься обо всех трудящихся мира: «Труд – это помазание достоинства, и оно не в том, чтобы приносить хлеб домой, а в том, чтобы на этот хлеб зарабатывать».

Папа Бенедикт XVI, обращаясь в 2006 г. к трудящимся в праздник св. Иосифа, также подчёркивал: труд имеет первостепенное значение для самореализации человека и развития общества. «По этой причине он всегда должен быть организован и выполняться с полным уважением к человеческому достоинству, в служении общему благу. <…> В то же время важно, чтобы человек не становился рабом труда и не превращал его в идола, пытаясь найти в нём окончательный и абсолютный смысл жизни».

Св. Папа Иоанн Павел II в 2000 году, во время Юбилея трудящихся, напоминал:

«Юбилейный год побуждает заново открыть для себя смысл и ценность труда. Он также призывает устранить экономический и социальный дисбаланс в мире труда, восстановить правильную иерархию ценностей, в которой на первом месте стоит достоинство работников, их свобода, ответственность и участие».

Папа Войтыла призывал «исцелять ситуации несправедливости и не забывать о тех, кто страдает от безработицы, недостаточной зарплаты и нехватки материальных средств».

Всемирная молитвенная сеть, говорится в сообщении, вверяет миссию нового Папы в руки Господа и продолжает свою апостольскую задачу, вознося к Богу нужды Церкви и всего человечества:

«Помолимся, дабы через труд каждый человек мог реализовать себя, чтобы семьи жили достойно, а общество становилось более человечным».