Там, где дышит Дух Святой: конклав и искусство

В Сикстинской капелле, где в эти дни проходит конклав, кардиналы, выбирая нового Папу Римского, смотрят на урну для голосования, но их взгляд неизбежно притягивает и фрески Микеланджело — образы, наполненные величием и духовной тревогой. Эти произведения искусства напоминают о высоком доверии и глубокой ответственности, возложенной на тех, кому предстоит определить будущее Церкви.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

«Сикстинская капелла — не просто сокровищница искусства, это прежде всего место богослужения», — отметила директор Ватиканских музеев Барбара Ятта во время пресс-конференции, приуроченной к открытию конклава.

Центральная стена за алтарём, расписанная Микеланджело в период с 1536 по 1541 год, потрясает зрителя своим масштабом и эмоциональным воздействием. «Смотря на “Страшный суд”, можно почувствовать, что перед вами не стена, а открывающееся пространство, пронизанное холодной лазурью», — отметила Ятта.

Фрески Микеланджело — это прежде всего богословский рассказ, выраженный в художественной форме. Барбара Ятта подчеркнула: ключевым понятием здесь становится «Парусия» — сцена Второго пришествия и окончательного суда, в котором исчезают границы времени и истории.

Потолок капеллы сохраняет такую же художественную и богословскую силу, что и монументальная роспись алтарной стены. «Каждая деталь, от “Сотворения Адама” до “Отделения света от тьмы”, — отметила Барбара Ятта, — напоминает о конечной цели миссии кардиналов, собравшихся на конклав: вести Церковь под эгидой Божественного творения, с осознанием величия возложенной на них миссии».

По словам директора музеев, потолок Сикстинской капеллы — «симфония тел и движений», где «монументальные фигуры словно бросают вызов гравитации», а сама роспись становится мостом между земным и вечным. Именно это, по её мнению, должно укреплять дух тех, кто участвует в избрании нового Папы.

Барбара Ятта подчеркнула, что восприятие капеллы будет неполным без фресок Боттичелли, Перуджино и других художников итальянского Ренессанса XV века. Особенно важной является фреска «Вручение ключей апостолу Петру», символизирующая передачу духовной власти, — образ, который в эти дни обретает особую торжественность и глубинный смысл.