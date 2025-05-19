Святейший Отец: скажем «да» миру и «нет» войне

19 мая Папа Лев XIV принял в Ватикане представителей христианских Церквей и общин и других религиозных традиций, прибывших в Рим к началу его Папского служения.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

По словам Святейшего Отца, понтификат его предшественника Франциска прошёл под знаком братства и диалога: «Да поможет нам Господь сохранить его наследие!». Избрание Папы Льва XIV на Апостольский престол совпало с 1700-летием Никейского собора, который положил основание Символу веры, принятому всеми Церквами. «Как Епископ Рима, – подчеркнул Папа, – я считаю своим первостепенным долгом стремиться к восстановлению полного и зримого единства между всеми, кто исповедует одного Бога – Отца, Сына и Святого Духа». Святейший Отец подчеркнул, что синодальность и экуменизм взаимосвязаны, и выразил намерение продолжать развитие межхристианского сотрудничества и взаимопонимания.

По словам Святейшего Отца, понтификат его предшественника Франциска прошёл под знаком братства и диалога: Папа особо поблагодарил представителей иудаизма и ислама за их присутствие и вклад в культуру диалога. Процитировав Документ о всеобщем братстве, подписанный в Абу-Даби, Епископ Рима отметил важную роль Департамента по межрелигиозному диалогу, который содействует реальным контактам, «основанным на человеческом братстве». Важно не останавливаться, несмотря на напряжённые времена, подчеркнул Папа: «Богословский диалог между христианами и иудеями остаётся важным и особенно мне близок». Подчеркнув ценность совместного поиска Бога и миротворчества также со стороны других религий, Лев XIV сказал:

«В мире, израненном насилием и конфликтами, каждая из представленных здесь общин вносит свою долю мудрости, сострадания и заботы о благе человечества и общем доме. Я убеждён, что если мы будем едины и свободны от идеологических и политических влияний, то сможем с силой сказать “нет” войне и “да” миру, “нет” гонке вооружений и “да” разоружению, “нет” экономике, которая обнищает народы и Землю, и “да” целостному развитию».

Частная аудиенция в Ватикане 19 мая 2025 г. (@Vatican Media)

Епископ Рима выразил надежду, что «наше свидетельство братства, выраженное конкретными жестами, поможет строить более мирный мир – такой, о котором мечтают все люди доброй воли».

«Призовём в сердца наши благословение Божие: да поможет нам Его бесконечная благость и мудрость жить как Его чада и как братья и сёстры друг другу, дабы в мире укреплялась надежда».