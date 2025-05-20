Св. Престол и Колумбия: поддержка процессов мира

19 мая Папа Лев XIV встретился в Апостольском дворце Ватикана c президентом Республики Колумбия Густаво Франсиско Петро Уррего, который в минувшее воскресенье участвовал в Св. Мессе начала понтификата новоизбранного Епископа Рима.

Vatican News

После беседы со Святейшим Отцом колумбийский лидер посетил Государственный секретариат, где встретился с архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарём по связям с государствами и международными организациями.

По сообщению Зала печати Ватикана, в ходе встречи «было выражено удовлетворение добрыми отношениями между Колумбией и Святейшим Престолом, а также подчёркнуто плодотворное и устойчивое сотрудничество между Церковью и государством в поддержку процессов мира и примирения». Стороны обсудили социально-политическую ситуацию в Колумбии и регионе, с особым вниманием к проблемам в сфере безопасности, миграции и изменения климата.