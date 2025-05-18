Св. Отец встретился с президентами Перу и Украины

В день начала Папского служения Лев XIV принял в Ватикане президентов Республики Перу и Украины.

Vatican News

Утром Святейший Отец приветствовал перуанского лидера госпожу Дину Эрсилию Болуарте Сегарру, которая в социальной сети X отметила, что передала Епископу Рима сердечную близость народа Перу. Она отозвалась о новоизбранном Папе как о «рабе Божьем, посвятившем многие годы миссии благовестия и служению самым нуждающимся жителям страны».

Папа Римский и президент Перу Дина Болуарте (Ватикан, 18 мая 2025 г.) (@Vatican Media)

Затем состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой Зеленской. В сообщении в соцсети X украинский президент выразил признательность Святейшему Отцу за его слова, прозвучавшие по случаю молитвы Regina Caeli, в частности за напоминание «о необходимости справедливого мира», поскольку «каждая нация заслуживает того, чтобы жить в мире и безопасности». Владимир Зеленский пожелал Святейшему Отцу плодотворного служения и выразил надежду, что молитвы «о справедливом мире и достойной жизни для всех» будут услышаны.