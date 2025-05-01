Сандри: кардиналы – это прежде всего служители

Вечером 30 апреля в базилике Св. Петра состоялась пятая Месса девятидневного литургического поминовения Папы Франциска. Богослужение возглавил вице-декан Коллегии кардиналов кардинал Леонардо Сандри.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В своей проповеди иерарх напомнил, что в эти дни Церковь переживает особый период, находясь на рубеже двух эпох: завершения понтификата Папы Франциска и избрания нового Епископа Рима. На преемника св. Петра будет возложена евангельская миссия – укреплять братьев на путях веры в распятого, воскресшего и вечно живущего Господа.

Леонардо Сандри отметил, что участники этой заупокойной Мессы – кардиналы – не только ближайшие сотрудники Папы Римского, но и представители Церкви по всему миру. «Как преемники апостолов, они призваны каждый день помнить и жить с осознанием того, что “царствовать значит служить”, подобно Учителю и Господу, пребывающему среди нас как тот, кто служит». Это убеждение Папа Франциск не только высказывал, но и осуществлял: омывал ноги в тюрьмах, целовал ноги южносуданским лидерам, взывая о мире. Эти поступки нередко шокировали, но они глубоко выражали дух Евангелия.

Папа Франциск воплощал древний титул Епископа Рима «Раб рабов Божиих» (Servus servorum Dei) как ежедневную практику, подчеркнул проповедник, отметив, что кардиналы – это прежде всего служители, и алый цвет их одеяний символизирует не власть, а готовность служить вплоть до кровопролития.

Святая Месса в Ватикане 30 апреля 2025 г. (AFP or licensors)

Папа Бергольо, по словам кардинала, видел будущее Церкви в диалоге поколений, между памятью старших и дерзновением молодых. Нет роста без корней, и нет цветения без новых побегов. Эта мечта Святейшего Отца теперь передаётся молодым и пожилым кардиналам, чтобы они уловили Божий замысел о Церкви и воплощали его с обновлённой юностью и рвением.

Кардинал Сандри указал на рубеж, к которому Папа Франциск стремился вести Церковь, – Юбилей 2033 года, двухтысячелетие страстей, смерти и воскресения Христа. Тогда все верующие станут духовными паломниками на Святую Землю, чтобы снова убеждённо воскликнуть: «Господь воистину воскрес и явился Симону!».

В конце проповеди кардинал вознёс молитву:

«Господи, мы вверяем Тебе Твоего слугу Папу Франциска: наполни его радостью Твоего присутствия, а нам даруй благодать осуществить его видение Церкви, возвещающей тайну Христа распятого и воскресшего».